Дрони росіян атакували Одесу: у місті сильні пожежі та великі руйнування (фото, відео)

Атака росіян з повітря почалася напередодні увечорі й тривала вночі проти 21 березня. Під масованим ударом дронів-камікадзе знов опинилася Одеса.

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Останнім часом ворог дещо змінив тактику — дрони заходять на населенні пункти великими групами, аби перевантажити ППО, мобільні групи та РЕБ. Про це, зокрема, заявляв керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Так було й цього разу — дрони накопичувалися над Чорним морем, а потім атакували обласний центр. Місцеві канали повідомляли про вибухи в Одесі. На кількох локаціях почалися сильні пожежі.

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В ДСНС повідомили, що горіли торгівельний центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка.

Росіяни атакували в Одесі цивільну інфраструктуру. Фото ДСНС

За попередніми даними, під час атаки з повітря в Одесі постраждали троє підлітків. Фото ДСНС

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"За попередньою інформацією постраждали 3 підлітків. В ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників, задіяно 22 одиниці пожежної техніки, а також 5 добровольців та 1 одиниця техніки", - зазначили в надзвичайній службі.

В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура та житлова багатоповерхівка. Фото ДСНС

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Також співробітники ДСНС ліквідовували наслідки атаки ворога з повітря у Запорізькій області, на яку супротивник вночі скидав авіабомби.

Росіяни скидали КАБи на Запорізьку область. Фото ДСНС

Наразі відомо, що у Запорізькому районі поранено п’ятьох осіб: 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

У Запорізькому районі поранено п'ятьох людей, у тому числі й дитину. Фото ДСНС

В Запорізькій області після атаки росіян палала житлова забудова. Фото ДСНС

Пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. Кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.

"На місцях влучань виникла пожежа. Постраждалі отримали необхідну допомогу", - додав Іван Федоров.

Співробітники ДСНС рятували не лише людей — вони дістали песика, який опинився глибоко під уламками конструкції будівлі та скавчав.

Вже ранком очільник Запорізької ОВА повідомив, що у лікарні залишається одна людина — це 60-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші пʼятеро постраждалих, зокрема й 4-річний хлопчик, лікуються амбулаторно.

Дачні та житлові будинки були пошкоджені й в одній з громад Сумського району. В ДСНС повідомили, що було завдано три удари.

Наразі інформації щодо постраждалих на Сумщині немає.

Нагадаємо, що під час нещодавньої атаки ворожих «шахедів» на Сумщині була пошкоджена лікарня, звідки довелося евакуйовувати пацієнтів та персонал.

Фото ДСНС

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