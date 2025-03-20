Полював на дронові технології ЗСУ: на Одещині затримали агента гру з Придністров’я
Поблизу Одеси оперативники Служба безпеки затримали чергового агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Цього разу ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який мав особливе завдання від ворога — здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.
Щоб виконати вказівку, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати там дронщика Сил оборони, повідомляє СБУ.
Після встановлення «контакту» з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА, постійно доповідаючи про хід «операції» «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським гру.
Однак агента викрили одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ кожен крок зловмисника документували, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА. Фігурант мав намір вивезти його до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для рф.
Зараз іноземець перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
А раніше в Одесі зловили агента фсб, який підірвав автомобіль військового прокурора.16
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