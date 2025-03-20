Полював на дронові технології ЗСУ: на Одещині затримали агента гру з Придністров’я

Поблизу Одеси оперативники Служба безпеки затримали чергового агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Цього разу ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який мав особливе завдання від ворога — здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

ВІДЕО ДНЯ

Щоб виконати вказівку, фігурант прибув на Одещину і мав завербувати там дронщика Сил оборони, повідомляє СБУ.

Після встановлення «контакту» з українським воїном агент сподівався отримати через нього технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА, постійно доповідаючи про хід «операції» «заступнику міністра оборони Придністров’я», що співпрацює з російським гру.

Однак агента викрили одразу, коли він прибув у нашу державу під виглядом підприємця, який нібито імпортує українську продовольчу продукцію. Надалі СБУ кожен крок зловмисника документували, що дозволило затримати його «на гарячому», коли він намагався одержати флеш-носій з таємною інформацією у сфері БпЛА. Фігурант мав намір вивезти його до невизнаного Придністров’я, щоб налагодити там власне виробництво бойових дронів для рф.

РЕКЛАМА

Зараз іноземець перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

А раніше в Одесі зловили агента фсб, який підірвав автомобіль військового прокурора.

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook