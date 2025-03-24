Розлючена бойкотом у Голівуді Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта і напала на Памелу Андерсон: що сталося

Акторка Анджеліна Джолі на нещодавній церемонії «Оскар» не отримала ніяких нагород. Артистку навіть не було номіновано. Тим часом Джолі дуже розраховувала на те, що робота у фільмі «Марія» принесе їй третю статуетку. У стрічці, нагадаємо, Джолі перетворилася на оперну діву Марію Каллас.

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Як повідомляють інсайдери, Джолі вважає, що у Голлівуді їй оголосили бойкот. Нібито підбурює та налаштовує колег проти неї Бред Пітт — її екс-чоловік.

«Вона не сумнівається, що Бред поливає її брудом по всьому місту та спотворює факти, щоб виставити себе жертвою. На її думку, відсутність її серед номінантів на „Оскарі“ є доказом того, що його продумана атака спрацювала. Вона горить від люті», — стверджує джерело.

49-річна Анджеліна Джолі також не розуміє, чому всі обговорюють 57-річну зірку «Рятувальників Малібу» Памелу Андерсон, а її працю ігнорують. Андерсон, додамо, опинилася в центрі уваги завдяки ролі танцюристки, що старіє, у фільмі «Шоугерл», світова прем'єра якого відбулася у вересні 2024-го. Стрічка принесла Памелі номінації на «Золотий глобус», премію «Готем» та премію Гільдії кіноакторів США. Заради справедливості варто зазначити, що на «Оскар» грудаста блондинка теж не була номінована. Але Джолі все одно накинулася на колегу із критикою.

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«Анджеліна нічого не має проти Памели особисто, але вона вважає досить дивним, що хтось, відомий більше розміром бюстгальтера, ніж акторською майстерністю, став улюбленицею сезону», — цитує інсайдера RadarOnline.com.

Джолі нібито каже, що вклала всю душу у фільм «Марія», при цьому журі премії Гільдії кіноакторів США її проігнорувало. Її оцінили лише на «Готемі», а на «Золотому глобусі» удостоїли лише номінації.

В той же час Анджеліна Джолі та Бред Пітт, нагадаємо, розлучилися у 2016 році. Знаменитості розлучилися зі скандалом. Судові розгляди між ними тривали довгих вісім років. Пара сперечалася через опіку над дітьми та майна. Остаточне розлучення Пітта та Джолі було оформлено у грудні 2024-го. До цього моменту Анджеліна встигла звинуватити колишнього в алкоголізмі, домашньому насильстві та налаштувати всіх шістьох дітей проти нього.

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