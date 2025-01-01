Розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі: як пара поділила майно

61-річний Бред Пітт і 49-річна Анджеліна Джолі досягли угоди про завершення процесу з розлучення після восьми років безперервних судових позовів.

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Про це повідомляє Page Six із посиланням на адвоката актриси Джеймса Саймона, який зазначив, що саме Анджеліна більше ніж вісім років тому подала на розлучення.

«Разом з дітьми вона залишила їхній з чоловіком спільний будинок і відтоді присвятила себе пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це лише частина процесу, що триває вісім років. Чесно кажучи, Анжеліна виснажена, але їй полегшало від того, що з цим питанням покінчено», — заявив юрист.

Видання стверджує, що вже колишня зіркова пара офіційно оформила розлучення 30 грудня, і що тривалий час вони це не могли зробити через суперечки щодо майна. Наразі майже все майно відходить актрисі та їхнім з Бредом Піттом дітям. Втім, суперечки не завершені — йдеться про виноробню Chateau Miraval у Франції, яку вони придбали у 2008 році.

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Конфлікт спалахнув через те, що Джолі продала свою частку виноробні російському мільярдеру Юрію Шефлеру. На це, з погляду Пітта, вона не мала права, оскільки ще до шлюбу пара домовилася не продавати свої частки третім особам без взаємної згоди.

Як відомо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт» у 2005 році. Пітт тоді був одружений з Дженніфер Еністон, але того ж року пара розлучилася. Вони й досі зберігають гарні стосунки. У Пітта та Джолі зав'язався роман, і в 2006 році у них з'явилася дочка Шайло, а в 2008 році — близнюки Вів'єн і Нокс Леон. Також у пари є троє прийомних дітей — Меддокс, Пакс та Захара. Тільки у 2014 році Джолі і Пітт зіграли весілля на півдні Франції, але вже через два роки Анджеліна подала на розлучення.

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Тоді актриса вказала причиною розірвання шлюбу непримиренні розбіжності, але пізніше звинуватила Пітта у застосуванні фізичної сили до неї та дітей. Точкою неповернення для пари став випадок на борту приватного літака, коли Бред, за словами Анджеліни, в стані алкогольного сп'яніння вдарив одного з дітей по обличчю, а іншого схопив за горло.

До речі, нещодавно західні ЗМІ писали, що Джолі та Пітту можуть запропонувати знятися в одному фільмі та зіграти… закохану пару. Як це було свого часу в кінострічці Дага Лаймана «Містер і місіс Сміт».

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Фото з Вікіпедії (фільм Містер і місіс Сміт)

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