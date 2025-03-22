Більше відома розміром бюстгальтеру, аніж талантом: Анджеліна Джолі розкритикувала Памелу Андерсон

Схоже, після звинувачення Дженніфер Еністон та Бреда Пітта у змові проти себе, актриса Анджеліна Джолі ніяк не може зупинитися.

Тепер вона почала звинувачувати «у змові» весь світ, пише RadarOnline.

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Приводом до цього став той факт, що Американська кіноакадемія проігнорувала фільм «Марія», де Енджі зіграла головну роль, і при цьому виділила кілька нагород фільму «Showgirl» з Памелою Андерсон у головній ролі — це геть затьмарило Енджі розум.

«Анджеліна особисто нічого не має проти Памели, але вона вважає досить дивним, що та, хто більше відома своїм розміром бюстгальтера, аніж акторськими даними, є улюбленицею сезону», — передав інсайдер думки актриси.

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Памела Андерсон тріумфує. Фото RadarOnline.

Джерело уточнило, що ситуація з «Оскаром» довела Енджі до повного краху, а галас навколо Памели лише сипав сіль на рану.

«Люди кажуть їй, що вона має бути задоволена отриманими нагородами, але це справді вивело актрису з себе», — сказав співрозмовник видання.

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Тепер закрадаються побоювання: чи не від стресу так схудла Енджі? Подейкують, що навіть власні діти Джолі жахаються від змученого зовнішнього вигляду матері.

«Вони разом закуповують продукти у великій кількості та намагаються спокусити матір різними ласощами з гастроному та пекарні. Влаштовують щовечірні сумісні пікніки. Все для того, щоб змусити Енджі набрати вагу. Вона виглядає дуже худою, її кісточки схожі на гілки, але під пильним наглядом дітей вона все ж таки їсть потроху», — розповідало раніше джерело з близького оточення актриси.

Тому сім'ї нещасної Анджеліни Джолі лише залишається сподіватись на те, що гарний апетит матусі дозволить їй поліпшити задоволення від життя, і тим самим вирішити всі «важливі проблеми».

Нагадаємо, раніше українська зірка Настя Каменських показала їжу, яка допомогла їй значно схуднути перед поїздкою в Маямі до коханого чоловіка Потапа.

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