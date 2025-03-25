41.30 / 41.85 44.74 / 45.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Під заступництвом Марса, Меркурія та Венери: чотири знаки Зодіаку будуть найщасливішими у квітні-2025

16:06 25 березня 2025
Гороскоп на квітень 2025&nbsp;— Кому пощастить у квітні зі знаків Зодіаку

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розповіли, яким знакам Зодіаку таланитиме більше за інших у квітні 2025 року, пише Ukr.Media.

Головними покровителями квітня стають усі три найважливіші планети: Марс, Меркурій і Венера.

Козеріг
Козерогам вдасться кардинально змінити своє життя в бажаному напрямку. Марс допоможе їм подолати труднощі, побороти залежності та шкідливі звички.

Овен
Овни відчують потужний приплив сил та енергії. Вони стануть набагато сильнішими психічно і фізично. Їм не варто бути всередині своєї зони комфорту.

РЕКЛАМА

Лев
Левам буде таланити в усіх сферах життя. Це буде дуже сприятливий час для пошуку нових захоплень, вирішення нагальних проблем.

Стрілець
Стрільці отримають багато позитивної енергії. Це буде дуже продуктивний місяць для них. В цей час їх можуть відвідати неймовірні ідеї.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає успіх в останній тиждень березня. Цих людей можуть чекати приємні сюрпризи.

РЕКЛАМА

506

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 25 березня 2025 року&nbsp;— Фото: pixabay.com

Козерогам — «Колесо Фортуни» і несподіванка, а Дівам — «Сімка Меч» і обережність: Таро-прогноз на 25 березня

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Ніжні котлети з гречки

Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту