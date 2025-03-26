Тепер не тільки самохідна: ЗСУ отримали перші буксирувані гаубиці «Богдана»

Сили оборони України отримують не лише самохідні артилерійські гармати на кшталт «Богдани» зі Швеції, а й власне перші вітчизняні «Богдани» не на самохідній тязі. Першими отримувачами нових гармат стали бійці 47-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

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Про це повідомляє пресслужба бригади, яка розмістила фото гаубиць як на позиціях для стрільби, так і в похідному положенні. На фото видно, що нові гаубиці перебувають не на самохідному шасі, а на лафетах, на думку військового експерта Андрія Харука, від 152-мм гармат «Гіацинт-Б».

Як повідомляє сайт Мілітарний, судячи з фото, гармата зберегла оригінальний ствол великої довжини довжиною 52 калібри. Її вага з великою ймовірністю перевищує 10 тонн, тому для транспортування використовується вантажівка підвищеної прохідності Daewoo Novus. Збереження артилерійської частини означає і збереження бойових характеристик гармати, зокрема, стрільби на відстань від 42 до 60 км залежно від типу снаряда. Знаряддя окупантів у 152 мм можуть стріляти максимум на 27−28 км звичайним снарядом проти 42 у «Богдани».

Єдиними відчутними мінусами нової «Богдани» стануть погіршення мобільності та більший час на розгортання для відкриття вогню і відхід з позиції. Водночас, за оцінками ЗМІ, нова буксирувана гармата заощадить гроші бюджету, оскільки її вартість оцінюють у 1,5 млн дол. проти 2,5 млн у самохідного варіанта.

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Загалом же, поява буксируваного варіанту знаряддя пояснюється нестачею автомашин для встановлення на них гармат, при тому що останніх виробляється набагато більше, ніж автотранспорту.

Треба сказати, що колісні САУ і «Богдана» настільки добре себе зарекомендували під час бойових дій, що в росії навіть створили її копію, яку нещодавно успішно знищили ЗСУ.

Фото 47 окремої артилерійської бригади

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