Україна отримає 8 шведських «Богдан»: чим САУ Archer можуть виявитися кращими за українську гаубицю

Швеція, як і інші країни Європи, продовжує постачати озброєння Україну, незважаючи на проблеми з поставками зі США. Зокрема, Сили оборони України отримають 8 самохідних артилерійських установок Archer (Лучник) та інше військове обладнання і спорядження загальною вартістю 300 млн дол.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Чиновник наголосив, що завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності Archer є грізною зброєю в Україні.

Дійсно, САУ Archer поєднує в собі низку вдалих рішень і характеристик. Приміром, вона є колісною, що робить її схожою на українську «Богдану», дає змогу розвивати швидкість артустановки вагою 30 тонн до 65 км/год і швидко йти від вогню у відповідь. Хоча колеса вважаються менш прохідними, ніж гусениці, вони роблять її дешевшою і простішою в обслуговуванні. До того ж у Archer всі 6 коліс ведучі, що дає змогу техніці не побоюватися пошкоджень і робить її більш прохідною.

Броня захищає екіпаж від бронебійно-запалювальної кулі патрона 7,62 мм x 39 на дистанції 30 метрів, від уламків після підриву 155 мм осколково-фугасного снаряда на дистанції 80 м і підриву протитанкової міни з 6 кг вибухівки.

РЕКЛАМА

Але головне — артилерійська міць Archer, що забезпечується:

1) 155-мм гарматою, що дає змогу стріляти на відстань до 35 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним, в окупантів їхні 152-мм гаубиці б'ють у кращому разі на 25−28 км;

2) 21 снарядом боєзапасу, що на 1 більше, ніж у «Богдани», і можуть підбиратися залежно від поставленого завдання:

РЕКЛАМА

звичайний осколково-фугасний снаряд із дальністю пуску до 30 км;

снарядом із самоприцілювальними бойовими елементами BONUS (вистрілюються по противнику, у повітрі розділяються на 2 боєприпаси і, знайшовши мету сенсором на площі в 32 тисячі квадратних метрів, зверху атакують бронетехніку в слабозахищену верхню частину) — 35 км;

високоточним керованим артснарядом типу Excalibur — до 50−60 км.

3) системою управління вогню, тож залежно від поставленого завдання можна як стріляти поодинокими, так і здійснювати режим «шквал вогню» або MRSI — залп 6 снарядів із найкоротшим проміжком часу. У звичайному режимі скорострільність становить 8−9 пострілів за хвилину.

Головна перевага САУ Archer — автоматизація роботи її розрахунку, наприклад подача боєприпасу забезпечується не одним, а двома механізмами заряджання, що прискорює процес. Завдяки такому обладнанню кількість членів екіпажу скорочено всього до 3−4 осіб.

Крім того, підготовку до розгортання гармати для стрільби можна почати ще в русі, як результат — від моменту зупинки САУ до повної готовності відкрити вогонь минає не більше 30 секунд. Стільки ж часу знадобиться на те, щоб піти з вогневої позиції, не потрапляючи під вогонь у відповідь противника.

Усі ці якості роблять САУ Archer ідеальним засобом для нанесення швидкого і точного вогневого удару за заздалегідь розвіданими координатами, зі швидким відходом після удару, про що і говорив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

РЕКЛАМА

Паралельно з артилерійською компонентою, ЗСУ посилюють і свій протиповітряний захист, використовуючи румунські ЗРУ малого радіусу дії.

37

Читайте нас у Facebook