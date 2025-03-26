Понад рік рідні сподівались на диво: на Донеччині загинув боєць з Волині

На Волині провели в останню путь прикордонника Андрія Мартинюка. Він понад рік вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель бійця. Йому навіки 37 років.

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«Андрій відслужив строкову службу, навчався у Шацькому лісовому коледжі, а згодом вивчився на кінолога. З 2008 року чоловік став прикордонником і присвятив службі в ДПСУ більш як 15 років свого життя. Протягом цього часу охороняв українсько-білоруську ділянку держкордону», — повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

Відомо, що у 2015 році військовослужбовець брав участь в антитерористичній операції. Далі продовжив службу на заставі у Дольську, де й зустрів початок великої війни.

У січні 2023 року воїна перевели до прикордонної комендатури швидкого реагування. У складі цього підрозділу Андрій двічі виконував бойові завдання на Донеччині, мужньо протистояв ворогу та нищив російських окупантів.

28 січня минулого року під час штурмових дій противника на позиції поблизу Авдіївки із майстер-сержантом був втрачений зв'язок. Відтоді Андрій Мартинюк вважався зниклим безвісти. Весь цей час на його повернення чекали батьки, дружина та донька Діна.

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Поховали воїна на кладовищі рідного села Ветли.

Раніше стало відомо про загибель на Донеччині захисника з позивним «Пастор», який майже два роки вважався зниклим безвісти.

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