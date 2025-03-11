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Події

Майже два роки жевріла надія: в бою на Донеччині поліг захисник з позивним «Пастор»

20:32 11 березня 2025
Похорон Миколи Кунціва

Бориславська громада попрощалася з відданим сином України, який поклав своє життя за свободу нашого народу. Микола Кунців був не лише воїном, а й людиною великої душі, яка не втрачала оптимізму навіть у найтемніші часи. Він не дожив до свого 48-річчя всього декілька днів, повідомляє міська рада:

«Микола опанував професію маляра-штукатура в Підбузькому професійно-технічному училищі. Проживав у селі Ясениця-Сільна. У 2015 році був долучений до будівництва фортифікаційних споруд у Луганській області».

У перші дні повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, він став на захист України. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді, мав позивний «Пастор». Відважний воїн загинув 21 травня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області. З весни 2023 року він вважався зниклим безвісти, і всі, хто знав його, не полишали надії, молилися за його порятунок.

«Та днями громаду сколихнула трагічна звістка — ще одна болюча рана на серці України — підтвердилась інформація про загибель Миколи. Добрий, чуйний, сміливий, розважливий — таким залишиться він в пам'яті рідних, друзів і побратимів. Він був не лише воїном, а й людиною великої душі, яка не втрачала оптимізму навіть у найтемніші часи», — написали у міськраді.

Поховали бійця на кладовищі в рідному селі Ясениця-Сільна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини Іван Бут.

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