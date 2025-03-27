Концерт скасовується: соліст групи, яка брала участь у Нацвідборі на «Євробачення», потрапив під мобілізацію (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, одного з учасників відомого постпанк-гурту «ДК Енергетик» мобілізували. Це сталося напередодні виступу колективу у Львові. Про це йдеться у дописі гурту в Instagram.

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«Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський канц переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити шо і як. Всі квитки дійсні!» — йдеться у повідомленні «ДК Енергетик» в соцмережі.

Ім’я музиканта поки що не розголошується. Водночас користувачі соцмереж припускають, що можливо йдеться про вокаліста гурту Якова Марного.

Нагадаємо, що український постпанк-гурт «ДК Енергетик» був у десятці фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025. Він боровся за можливість представити Україну на Євробаченні-2025 із піснею «Сіль».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно популярна українська співачка Оля Цибульська розповіла, що частині музикантів з її колективу вручили повістки. Сталося це на в'їзді до міста Вараш на Рівненщині. Зупинивши автобус, співробітники ТЦК вручили музикантам повістки і забрали їх із собою.

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