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Суспільство та люди

В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: до кого вони матимуть відношення

17:24 28 лютого 2025
Військовий квиток

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук по закінченню засідання Уряду 28 лютого.

За його даними, Кабмін вніс зміни до переліку документів, які військовозобов'язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації на підставах, передбаченими законом.

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Тепер право на відстрочку мають також люди, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.

Щоб підтвердити це право, такій особі потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.

Зауважимо, що ще восени минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав внести зміни до законодавства, а саме щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.

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За словами омбудсмена, колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також, на його думку, вони мають бути захищеними від примусовій мобілізації.

Фото mod.gov.ua/

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