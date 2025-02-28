В Україні змінили правила відстрочки від мобілізації: до кого вони матимуть відношення

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук по закінченню засідання Уряду 28 лютого.

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За його даними, Кабмін вніс зміни до переліку документів, які військовозобов'язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації на підставах, передбаченими законом.

Тепер право на відстрочку мають також люди, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України.

Щоб підтвердити це право, такій особі потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.

Зауважимо, що ще восени минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав внести зміни до законодавства, а саме щодо надання відстрочки від мобілізації колишнім цивільним заручникам.

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За словами омбудсмена, колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також, на його думку, вони мають бути захищеними від примусовій мобілізації.

Фото mod.gov.ua/

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