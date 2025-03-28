Ворог вчергове атакував вночі Україну: цинічно бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазових об’єктах

Російські агресори продовжують атакувати об’єкти інфраструктури та мирні міста України. Так увечері в четвер, 27 березня, дрони-камікадзе вдарили по Полтаві.

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Близько опівночі містяни почули серію вибухів. Повідомлялося, що в обласному центрі було зафіксовано проблеми зі світлом. Голова ОВА Володимир Когут заявив про масований удар БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади.

«Частину цілей було уражено силами та засобами ППО. Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств», — йдеться у повідомленні.

Загоряння загальною площею 2500 кв. м було ліквідовано на 4:00 28 березня.

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Руйнування у Полтаві. Фото Полтавської ОВА

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що метою атаки рф у Полтаві були цивільна інфраструктура та нафтогазові об'єкти.

«Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин — застосувавши БпЛА типу „Shahed“, масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості», — йдеться у повідомленні Генштабу в соцмережі.

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров також повідомив про пошкодження інфраструктурного об’єкту та загоряння житлових будинків поруч. Так, вибуховою хвилею та уламками було зруйновано будинок у селищі Кушугум та дачний будинок у Запоріжжі.

«Сталися загорання», — додав Федоров.

За його інформацією, під час атаки на Запоріжжя поранень зазнав 19-річний хлопець, його госпіталізували.

Також в обласному центрі вибуховою хвилею та уламками було вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

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Комунальники закривають вибиті вікна фанерними щитами. Фото Запорізької ОВА

Сврєю чергою в «Укрпошті» поінформували, що внаслідок обстрілу Херсона вдень 27 березня були змушені обмежити доставку посилок до і з Херсона.

Про це очільник оператора Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

«Через масований артилерійський обстріл Херсона, з метою збереження життя і здоров'я працівників та клієнтів, ми були змушені обмежити доставку посилок до Херсона та з Херсона», — написав він.

Після атаки в Херсоні. Фото facebook.com/igor.smelyansky/

При цьому відділення «Укрпошти» в Херсоні працюють у звичайному режимі.

Загалом за добу у Херсонській області обстрілами було пошкоджено 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, понівечено складське приміщення, автозаправну станцію, автівку швидкої та приватні автомобілі.

«Через російську агресію 3 людини загинули, ще 12 — дістали поранення», — розповів очільник ОВА Олександр Прокудін.



Раніше «ФАКТИ» писали, що основною мішенню окупантів в Херсоні вдень 27 березня була вокзальна інфраструктура.

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