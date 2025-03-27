Росіяни вдарили по вокзалам в Херсоні: є загиблі (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 27 березня вдень росіяни обстріляли Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У Херсоні під російський обстріл потрапила бригада „швидкої“, яка допомагала пораненому. Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні», — повідомив він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Прокудіна, росіяни обірвали життя 55-річної жінки. Також смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці.

РЕКЛАМА

Як повідомили в «Укрзалізниці», у результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда № 110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години.

«На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний. За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», безпілотники росіян масовано атакували вночі Харків та Дніпро.

РЕКЛАМА

248

Читайте нас у Facebook