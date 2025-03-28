Короля Чарльза III госпіталізували: в чому причина

Короля Великобританії Чарльза III, з яким нещодавно зустрічався президент України Володмир Зеленський, госпіталізували через «побічні ефекти» лікування раку.

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Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Букінгемський палац.

В резиденції монарха наголосили, що королю знадобилася короткочасна госпіталізація через «тимчасові побічні ефекти», пов'язані з лікуванням онкологічного захворювання, і зараз він повертається до виконання своїх обов'язків.

Крім того, за рекомендаціями лікарів, скасовано офіційні заходи за участю короля, заплановані на п'ятницю, 28 березня.

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Чарльз з дружиною. Фото dailymail.co.uk/

У заяві Букінгемського палацу говориться, що Чарльз продовжує працювати з державними документами та приймає дзвінки у своєму кабінеті. Сам король вибачився «перед всіма, кому завдав незручності чи розчарування» внаслідок скасування зустрічей.

Зазначимо, що у лютому 2024 року король оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і відтоді він проходить лікування. Однак палац не уточнив характер побічних ефектів, що виникли, заявивши лише, що вони тимчасові і «вимагають короткого періоду спостереження в лікарні». Також не було надано жодних оновлень щодо прогнозу чи характеру лікування.

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За інформацією британських ЗМІ, в останні місяці Чарльз III повернувся до активного графіка, приймаючи іноземних лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. Крім того, він відвідав авіаносець HMS Prince of Wales.

Також нагадаємо, як спадкоємець короля принц Вільям проїхався на танку біля кордону з росією.



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