Справжня українська стійкість: принц Вільям проїхався на танку біля кордону з росією (фото, відео)

Поки принц Гаррі спостерігає за безуспішними експериментами дружини Меган Маркл з шоу про приготування їжі, його брат Вільям здійснює чергові візити у якості майбутнього короля Великої Британії.

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Зокрема, днями під час дводенного візиту до Естонії Вільям відвідав близько 900 британських військовослужбовців у складі багатонаціонального контингенту, в тому числі солдатів полку Mercian, в якому числиться головним полковником, пише ВВС.

Так, у п'ятницю, 21 березня, на військовому полігоні, принц побачив солдатів і військову техніку, які охороняють східний фланг НАТО.

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«Принц у камуфляжній формі, визираючи з танка Challenger 2, а потім з броньованої бойової машини, надсилав сигнал про готовність Великої Британії стримувати будь-яку агресію з боку росії», — пише видання.

Повідомляється, що Вільям оглянув військові полігони в Тапа Кемп. Йдеться про частину операції Cabrit, яка є внеском Великої Британії в забезпечення колективної безпеки і оборони НАТО в цьому балтійському регіоні.

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Принц, на камуфляжній формі якого був значок НАТО, ознайомився з польовими навчаннями цієї бойової групи, а також зустрівся з естонськими і французькими військовослужбовцями.

Він розпитував солдатів про їхнє розгортання в «контексті перебування так близько до росії» і цікавився, чи відчувається це більш реально, ніж під час попередніх навчань.

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Окрім поїздки на танку Challenger 2, принц побачив бронемашину Warrior, французьку бойову машину Griffon, реактивну систему залпового вогню, машину для подолання перешкод Trojan і проїхався на мобільній артилерійській установці Archer.

На військовій базі Тапа він розпитував солдатів про нову «загрозу безпілотників», з якою стикаються сучасні армії, і про «зміну тактики», якої вона вимагає.

За день до описуваних подій, в четвер, принц Вільям побував у Таллінні. Під час візиту до школи в Таллінні для українських дітей-біженців принц Вільям оцінив силу України.

«Українська стійкість є скрізь, — сказав принц Вільям. — У вас дуже сильний дух, дуже добрі душі, і це дуже важливо».

Нагадаємо, поки Вільям перебуває з візитом у зарубіжних країнах, його дружина Кейт Міддлтон виконує всі офіційні обов'язки майбутніх очільників держави. Зокрема, днями принцеса взяла участь у параді на день Святого Патрика та пригостила гвардійців за власний рахунок пивом.

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