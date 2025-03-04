Місцеві жителі тримали прапори України: як пройшла зустріч Зеленського з Чарльзом III

Після участі в саміті європейських лідерів щодо припинення війни в Україні президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Сандрінгемі.

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Коли він прибув на гелікоптері до резиденції короля, багато хто з місцевих жителів тримали прапори України, пише BBC.

Сам Зеленський назвав зустріч, яка тривала трохи менше години, «дуже хорошою».

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«Я глибоко вдячний за цю зустріч і за те, як Його Величність допомагає Україні і підтримує нас», — сказав він журналістам.

«Король зустрічався з нашими воїнами, які проходили навчання у Великій Британії, і ми дуже вдячні королівській родині за підтримку», — додав український лідер.

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Видання нагадує, що раніше король висловив підтримку Зеленському та Україні, заявивши, що країна зазнала «жахливої агресії» після «неспровокованого нападу росії на їхню землю».

Також видання зазначає, що вперше Чарльз III та Володимир Зеленський зустрілися в Букінгемському палаці під час раптового візиту Зеленського до Великої Британії у 2023 році, і того ж дня король відвідав українських військових, які навчаються у Вілтширі.

Також журналісти вказують, що зустріч у Норфолку дозволила Зеленському зустрітися з королем задовго до другого державного візиту Трампа до Великобританії, час якого поки що не визначено.

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Нагадаємо, що Великобританія перебуває в перших рядах європейських країн, які працюють над планом введення військ в Україну. Мета плану — допомогти забезпечити дотримання будь-якого майбутнього мирного врегулювання з росією.

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