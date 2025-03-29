«Жодного сорому та совісті»: аферисти «приписали» Іво Бобулу смертельну хворобу (відео)

В інтернеті невідомі опублікували неправдиве відео про стан здоров'я відомого співака Іво Бобула. Артист вже спростував ці чутки на своїй сторінці в Facebook.

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Так, народний артист України поширив відео, створене з допомогою штучного інтелекту. У ньому артиста назвали «невиліковно хворим» і повідомили, що начебто його госпіталізували просто зі сцени та діагностували цукровий діабет другого типу. Також шахраї показали діпфейк з Іво Бобулом, де артист начебто хвалить ліки проти діабету.

«Я шокований! Як можна таке зробити? Ще й інтерв'ю взяти, яке було з іншої програми й підробити голос. Жодного сорому та совісті. Що за люди? Слава Господу, у мене все нормально! Не вірте цим ідіотам, це фейк, хтось заробляє, мабуть», — написав співак.

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Як писали «ФАКТИ, нещодавно Іво Бобул поскаржився на розмір своєї пенсії. Співак зізнався, що йому соромно озвучувати цю суму публічно.

«Та це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше», — з сумом зазначив він.

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