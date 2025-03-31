Українець Яремчук став героєм матчу «Олімпіакоса» проти непримиренного суперника: відео голів

Нападник «Олімпіакоса» Роман Яремчук, який не зумів зі збірною України вийти в дивізіон А Ліги націй, став героєм матчу чемпіонату Греції з непримиренним суперником «Панатінаїкосом» — 4:2 (Яремчук, 1, 51, Чикіньо, 16, Костулас, 72 — Младенович, 25, Іоннідіс, 75, з пенальті).

ВІДЕО ДНЯ

Український форвард вийшов на гру у стартовому складі команди з Пірея та вже на 48-й секунді вразив ворота суперника. Роман помчав пресингувати голкіпера «Панатінаїкоса», який отримав м'яч від захисника, і той помилився — від ноги українця м'яч опинився в сітці. До речі, Яремчук став автором найшвидшого голу «Олімпіакоса» в дербі, побивши рекорд Мелетіса Персіаса, який 1982 року забив «Панатінаїкосу» на 58-й секунді зустрічі.

Вдруге у воротах команди з Афін український нападник «розписався» на 51-й хвилині, коли влучно пробив головою.

«Яремчук — гравець, який працює без зупинки, нічого не вимагаючи, не підвищуючи голос і не просячи нічого понад те, що він отримує, — сказав головний тренер «Олімпіакоса» Хосе Луїс Менділібар. — Настав час йому показати нам, що він здатний на набагато більше. А для нападника важливий не тільки гол. Це набагато більше.

Приклад — перший гол. Так, це, можливо, помилка воротаря, але якщо нападник не буде пресингувати, гола не буде. Ми хотіли, щоб Яремчук підштовхнув нас, і саме це він і зробив".

Додамо, що перемога дозволила «Олімпіакосу» зміцнити лідерство у чемпіонаті Греції з 7-очковою перевагою над АЕКом та 10-очковою перевагою над «Панатінаїкосом».

РЕКЛАМА

Що ж до Яремчука, то у 27 матчах сезону він забив 8 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 16-й у сезоні гол Артема Довбіка приніс «Ромі» перемогу у матчі чемпіонату Італії.

Фото ФК «Олімпіакос»

РЕКЛАМА

134

Читайте нас у Facebook