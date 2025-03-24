Україна тричі пропустила від Бельгії за 16 хвилин і не вийшла до елітного дивізіону Ліги націй: відеоогляди матчів

У неділю, 23 березня, відбулися 12 поєдинків у відповідь плей-оф Ліги націй. Зокрема, збірна України, яка перемогла Бельгію у першій зустрічі (3:1), програла з розгромним рахунком команді Руді Гарсії на стадіоні в Генку, не зумівши піднятися до елітного дивізіону турніру.

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Ліга націй. Плей-оф. Матчі у відповідь

Бельгія — Україна — 3:0

Україна: Лунін, Матвієнко, Сваток (Яремчук, 89), Забарний, Миколенко (Михайличенко, 69), Зінченко, Калюжний, Судаков (Циганков, 69), Ярмолюк, Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69).

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Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76, 86).

Маючи в запасі перевагу в два м'ячі і, звичайно ж, пам'ятаючи про те, що наші частенько в других спарених матчах аж ніяк не виблискують, Ребров насамперед наситив оборону (три центральні захисники — Матвієнко, Сваток і Забарний) і загалом зробив в «основі» чотири зміни. Окрім Сватка, з перших хвилин на поле вийшли Ярмолюк, Гуцуляк та Ванат. У бельгійців, які програли чотири останні поєдинки (Франції, Італії, Ізраїлю та Україні), через проблеми з коліном навіть у заявці на матч не виявилося основного голкіпера Куртуа (загалом Руді Гарсія зробив шість змін у стартовому складі).

Перший тайм вийшов, прямо скажемо, маловидовищним. Так, бельгійці невтомно йшли вперед, але користі було мало. А хлопці Реброва про атаку взагалі рідко думали. Як-не-як 3:1 ведемо після першої гри — можемо собі дозволити.

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І до 70-ї хвилини «сидіння в окопах» сяк-так приносило хлопцям Реброва користь (на той час вже «зламався» Миколенко). А далі лідери збірної Бельгії наочно показали «жовто-синім», що таке майстерність світового рівня, і покарали їх практично за повну відсутність контргри. Мовляв, ви нам у Мурсії забили три м'ячі за 12 хвилин? А ми вас можемо «поховати» за 16 хвилин — 3:0. Гол де Кейпера та два точні удари «кілера» Лукаку залишили Україну в другому за силою дивізіоні Ліги націй. Сумно… Але коли по твоїх воротах б'ють 19 разів (а у відповідь — лише 6 спроб забити), коли рахунок за кутовими — 10:1, на кращий результат сподіватися навряд чи можна.

Ще у трьох поєдинках плей-оф А/В зафіксовано такі результати:

Угорщина — Туреччина — 0:3 (Чалханоглу, 37, з пенальті, Гюлер, 39, Бардакчі, 90). Перший матч — 1:3.

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Сербія — Австрія — 2:0 (Максимович, 56, Влахович, 90 +1). На 69-й хвилині вилучено Траунера (Австрія). Перший матч — 1:1.

Шотландія — Греція — 0:3 (Константеліас, 20, Карецас, 42, Цоліс, 46). Перший матч — 1:0.

Тим часом вісім найсильніших збірних дивізіону А у божевільних за сюжетом поєдинках визначили півфіналістів турніру. А заразом стало відомо, що Франція, яка перемогла в серії пенальті хорватів, стала останнім суперником збірної України у відбірній групі ЧС-2026 (разом з Ісландією та Азербайджаном).

Франція — Хорватія — 2:0 (Олісе, 52, Дембеле, 80). По пенальті — 5:4. Перший матч — 0:2.

Іспанія — Нідерланди — 3:3 (Оярсабаль, 6, з пенальті, 67, Ямаль, 103 — Депай, 54, з пенальті, Матсен, 79, Сімонс, 109, з пенальті). По пенальті — 5:4. Перший матч — 2:2.

Португалія — Данія — 5:2 у додатковий час (Андерсен, 38, у свої ворота, Кріштіану Роналду, 72, Трінкау, 86, 91, Гонсалу Рамос, 115 — Крістенсен, 56, Еріксен, 76). На 6-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не реалізував пенальті. Перший матч — 0:1.

Німеччина — Італія — 3:3 (Кімміх, 30, з пенальті, Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 — Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5, з пенальті). Перший матч — 1:2.

У півфіналах Ліги націй 4 та 5 червня зіграють: Німеччина — Португалія, Іспанія — Франція.

У поєдинках плей-оф за місце у дивізіоні В зафіксовано такі результати:

Ісландія — Косово — 1:3 (Оскарссон, 2 — Мурікі, 35, 45+3, 79). На 69-й хвилині вилучено Гуннарссона (Ісландія). Перший матч — 1:2.

Ірландія — Болгарія — 2:1 (Фергюсон, 63, Іда 89 — Антов, 30). Перший матч — 2:1.

Грузія — Вірменія — 6:1 (Ароян, 4, у свої ворота, Мікаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Кітеїшвілі, 27, Кварацхелія, 61 — Севікян, 48). Перший матч — 3:0.

Словенія — Словаччина — 1:0 у додатковий час (Черін, 90+5). Перший матч — 0:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України в червні зіграє на міжнародному турнірі в Канаді.

Фото Belga

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