41.20 / 41.70 44.76 / 45.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Гол-красень Довбика приніс «Ромі» гостьову перемогу у чемпіонаті Італії (фото, відео)

9:47 30 березня 2025
Артем Довбик

Нападник «Роми» Артем Довбик, який не зумів зі збірною України піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, став героєм та найкращим гравцем поєдинку своєї команди на полі «Лечче» (1:0).

На 81-й хвилині 27-річний форвард, який вийшов у стартовому складі римлян, після передачі Браяна Крістанте виграв боротьбу за м'яч, залишив із носом захисників «Лечче» та потужно пробив у ближній кут.

Цього сезону на рахунку Довбика, котрого заміненили на 84-й хвилині через пошкодження, вже 16 голів (11 — у серії А, 3 — у Кубку Італії та 2 — у Лізі Європи) і 3 асисти у 39 матчах за клуб.

«Було важко, — зізнався після фінального свистка Артем Довбик. — У нас було багато моментів, і це важливі три очки для нас. Мене всі підтримують, сьогодні важливо було забити, і я це зробив».

РЕКЛАМА
Артем Довбик із нагородою найкращому гравцю матчу

Додамо, що сьома поспіль перемога у серії А дозволила команді Клаудіо Раньєрі з 52 очками піднятися на шосте місце у турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик забив переможний м'яч «Роми» у поєдинку попереднього туру з «Кальярі».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Рома»

17

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень з 31 березня до 6 квітня

Зміям важливо не втрачати пильності, а Драконам варто подбати про свою репутацію: східний гороскоп на тиждень 31 березня — 6 квітня

Таро-прогноз на 30 березня для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — «Сімка Кубків» та складний вибір, Левам — «Суд» та важливі зміни: Таро-прогноз на 30 березня

миття вікон

Затверділий після від зими бруд на вікнах видаляється за секунди: допоможе секретний інгредієнт

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту