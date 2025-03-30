Гол-красень Довбика приніс «Ромі» гостьову перемогу у чемпіонаті Італії (фото, відео)

Нападник «Роми» Артем Довбик, який не зумів зі збірною України піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, став героєм та найкращим гравцем поєдинку своєї команди на полі «Лечче» (1:0).

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На 81-й хвилині 27-річний форвард, який вийшов у стартовому складі римлян, після передачі Браяна Крістанте виграв боротьбу за м'яч, залишив із носом захисників «Лечче» та потужно пробив у ближній кут.

Цього сезону на рахунку Довбика, котрого заміненили на 84-й хвилині через пошкодження, вже 16 голів (11 — у серії А, 3 — у Кубку Італії та 2 — у Лізі Європи) і 3 асисти у 39 матчах за клуб.

«Було важко, — зізнався після фінального свистка Артем Довбик. — У нас було багато моментів, і це важливі три очки для нас. Мене всі підтримують, сьогодні важливо було забити, і я це зробив».

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Артем Довбик із нагородою найкращому гравцю матчу

Додамо, що сьома поспіль перемога у серії А дозволила команді Клаудіо Раньєрі з 52 очками піднятися на шосте місце у турнірній таблиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик забив переможний м'яч «Роми» у поєдинку попереднього туру з «Кальярі».

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Фото ФК «Рома»

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