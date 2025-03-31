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Спорт

Ногою — у щелепу: футбольний арбітр вирубав тренера, який намагався вдарити його пляшкою (відео)

17:44 31 березня 2025
Арбітр вдарив тренера під час матчу Кубка Перу з футболу

Серйозний інцидент за участю арбітра та тренера стався під час матчу Кубка Перу з футболу між командами «Спорт Вакілья» та «Магдалена Седек», повідомляє Globo. Раніше в Уругваї футболіст вирубав суперника ударом із правої в щелепу .

До 82-ї хвилини зустрічі на північ від столиці країни Ліми на полі вирували лише футбольні пристрасті. Але все змінилося, коли рефері поєдинку Луїс Алегрі вирішив вилучити з поля одного з гравців «Магдалени». Рішення арбітра настільки розлютило одного з тренерів гостьової команди, що він помчав на служителя Феміди з пляшкою з водою в руках і спробував його вдарити. Ось тільки суддя виявився зовсім не боягузом і ефектно зарядив потенційному кривднику ногою в щелепу. Каратист — не інакше…

Далі з рефері намагався розібратися один із гравців, але його швидко втихомирили. Зрештою у ситуацію втрутилася поліція, і матч було перервано за рахунку 2:1 на користь господарів поля.

До речі, це вже не перший випадок, коли перуанський футбол був вражений скандалом за участю «каратиста». У 2013 році бразильський гравець Велінгтон Сміт був вилучений з поля і заробив 14-матчеву дискваліфікацію за жорстокий удар суперника у матчі між командами «Альянса Універсідад» та «Депортиво Мунісіпаль».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Північній Ірландії воротар вдарив в обличчя одноклубника після пропущеного гола.

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