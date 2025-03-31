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Складний день для Близнюків, переломний для Козерогів та вдалий для Раків: Таро-прогноз на вівторок, 1 квітня

19:34 31 березня 2025
Таро-прогноз на 1 квітня для всіх знаків Зодіаку

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 1 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Цей день може стати переломним для людей, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Вежа
Для Козерогів цей день може стати переломним. На них чекають раптові зміни, які можуть бути болючими, але необхідними. Їм треба довіритись долі.

ВОДОЛІЙ — Зірка
На Водоліїв чекають нові можливості та відновлення енергії. Головне для них — не втрачати віри в краще, і тоді успіх буде на їхньому боці.

РИБИ — Путівник
Рибам варто зайнятися самоаналізом і пошуком відповідей у собі. Цього дня краще не приймати поспішних рішень та не піддаватися зовнішньому тиску.

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ОВЕН — Помірність
Овнам необхідно дотримуватися балансу у всьому і відмовитися від крайнощів. Цього дня краще проявляти терпіння та уникати імпульсивних рішень.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Мечів
На Тельців чекає непростий день через критику з боку оточуючих. Потрібно остерігатися емоційних реакцій та зберігати холоднокровність.

БЛИЗНЮКИ — П'ятірка Мечів
На Близнюків чекає складний день. Їм доведеться мати справу із нечесними людьми. Їм доведеться захищати свої інтереси та відстоювати свою правду.

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РАК — Десятка Денаріїв
На Раків чекає вдалий день, наповнений стабільністю та достатком. Це хороший день для вирішення фінансових питань та укладання угод.

ЛЕВ — Шістка Мечів
Левам доведеться зіткнутися зі змінами, які ведуть до чогось незвіданого. Можливо їм доведеться залишити в минулому щось і рухатися вперед.

ДІВА — Місяць
На Дів чекає день сповнений невизначеності, внутрішніх тривог та ілюзій. Потрібно мати на увазі, що багато тривог можуть виявитися необґрунтованими.

ТЕРЕЗИ — Паж Денаріїв
Терезам потрібно зосередитися на матеріальних питаннях. Цього дня вони будуть налаштовані на практичний бік життя.

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СКОРПІОН — Колесо Фортуни
Скорпіонів цього дня чекає успіх. Зміни можуть бути як несподіваними, так і доленосними. У них буде шанс змінити своє життя.

СТРІЛЕЦЬ — Десятка Мечів
Стрільцям потрібно бути обережними, оскільки на них можуть чекати біль і втрати. Головне для них — не піддаватися розпачу та шукати сили для нового життєвого ривка.

Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що п'ять знаків Зодіаку отримають потужну підтримку Всесвіту на початку другого місяця весни.

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