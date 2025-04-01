Автоматично, але не для всіх: в ПФУ зробили уточнення про перерахунок пенсій з 1 квітня

З першого квітня в Україні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. За попередньою інформацією, сума виплат зміниться приблизно для 629 тисяч людей.

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Такий перерахунок, нагадали в Пенсійному фонді України, проводиться пенсіонерам, які продовжують працювати, і визначений частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10−1.

Також в ПФУ пояснили, що перерахунок буде проведено лише для тих українців, у кого на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу.

«При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії», — уточнили в установі.

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Якщо після попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Також нагадаємо, що окремих надбавок для пенсіонерів 65−69 років не передбачено. Але після досягнення 70-річного віку їм встановлюється додаткова виплата: у віці від 70 до 74 років — 300 грн, при досягненні віку від 75 до 79 років — 456 грн, а для тих, кому виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

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