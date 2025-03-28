Доплати пенсіонерам у віці 65+: хто може розраховувати на підвищення до кінця року

В Україні відбулося підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Доплати, зокрема, отримали непрацюючі пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж.

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Чергове підвищення пенсії відбудеться у квітні. На нього чекають пенсіонери, які працюють. Підвищення буде залежати від того, скільки місяців людина працює і який розмір внесків сплачує.

Крім того, підвищення пенсій також відбувається за рахунок вікових надбавок. Воно стосується громадян, які не працюють і мають певну кількість страхового стажу, нагадує «На пенсії».

Доплата розраховується залежно від віку та розміру пенсії.

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Так, людям 65+ - якщо пенсія менша за 3 758 грн, доплата встановлюється до цього рівня (за наявності стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінок).

Пенсіонерам 80+ - доплата також передбачена тим, чия пенсія не досягає 3 758 грн (мінімальний стаж — 25 років для чоловіків, 20 років для жінок).

Громадянам 70−80 років — якщо пенсія менша за 3 613 грн, її також доплачують (за стажу 35/30 років).

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Особам до 70 років — пенсія не може бути меншою за 3 323 грн (для тих, хто має 35/30 років стажу або є особою з інвалідністю I групи).

Непрацюючі пенсіонери отримають доплату, якщо пенсія менша за 3 038 грн, її підвищують до цього рівня.

Для тих, чий страховий стаж не досягає 35/30 років, сума доплати розраховується пропорційно. Однак для осіб віком 75−80 років, навіть якщо їхній стаж складає 25/20 років, пенсія не може бути меншою за 3 613 грн.

Окремих надбавок для пенсіонерів 65−69 років не передбачено. Але після досягнення 70-річного віку їм встановлюється додаткова виплата.

Для пенсіонерів старших за 70 років з пенсією, що не вища за 10 340,35 грн, передбачена така доплата:

- від 70 до 74 років — 300 грн,

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- від 75 до 79 років — 456 грн,

- 80 років і старшим — 570 грн.

Ці доплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали про те, з якої мінімальної зарплати людині буде призначена пенсія.

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