Доплати пенсіонерам у віці 65+: хто може розраховувати на підвищення до кінця року
В Україні відбулося підвищення пенсій для окремих категорій громадян. Доплати, зокрема, отримали непрацюючі пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж.
Чергове підвищення пенсії відбудеться у квітні. На нього чекають пенсіонери, які працюють. Підвищення буде залежати від того, скільки місяців людина працює і який розмір внесків сплачує.
Крім того, підвищення пенсій також відбувається за рахунок вікових надбавок. Воно стосується громадян, які не працюють і мають певну кількість страхового стажу, нагадує «На пенсії».
Доплата розраховується залежно від віку та розміру пенсії.
Так, людям 65+ - якщо пенсія менша за 3 758 грн, доплата встановлюється до цього рівня (за наявності стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінок).
Пенсіонерам 80+ - доплата також передбачена тим, чия пенсія не досягає 3 758 грн (мінімальний стаж — 25 років для чоловіків, 20 років для жінок).
Громадянам 70−80 років — якщо пенсія менша за 3 613 грн, її також доплачують (за стажу 35/30 років).
Особам до 70 років — пенсія не може бути меншою за 3 323 грн (для тих, хто має 35/30 років стажу або є особою з інвалідністю I групи).
Непрацюючі пенсіонери отримають доплату, якщо пенсія менша за 3 038 грн, її підвищують до цього рівня.
Для тих, чий страховий стаж не досягає 35/30 років, сума доплати розраховується пропорційно. Однак для осіб віком 75−80 років, навіть якщо їхній стаж складає 25/20 років, пенсія не може бути меншою за 3 613 грн.
Окремих надбавок для пенсіонерів 65−69 років не передбачено. Але після досягнення 70-річного віку їм встановлюється додаткова виплата.
Для пенсіонерів старших за 70 років з пенсією, що не вища за 10 340,35 грн, передбачена така доплата:
- від 70 до 74 років — 300 грн,
- від 75 до 79 років — 456 грн,
- 80 років і старшим — 570 грн.
Ці доплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.
Раніше ми розповідали про те, з якої мінімальної зарплати людині буде призначена пенсія.246
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