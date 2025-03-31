Перерахунок пенсій та проходження ВЛК по-новому: що зміниться для українців з 1 квітня 2025 року

У квітні 2025 року на українців чекає низка змін. З 1 квітні 2025 року буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Пенсії перерахують приблизно для 629 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

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Так, перерахунок проведуть автоматично:

• пенсіонерам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;

• пенсіонерам, які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Право на перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України Про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку 60 років.

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Також у квітні розраховувати на збільшення пенсій традиційно можуть ті пенсіонери, які досягли відповідного віку для вікової надбавки.

З 1 квітня постанови ВЛК оформлюватимуть в електронній формі: Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я України цифровізували постанови військово-лікарських комісій. Для цього запроваджено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ. Тож відтепер ВЛК оформлятимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі.

Електронні направлення на ВЛК з реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично потраплятимуть у кабінет ВЛК. А постанови ВЛК автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг» та швидше відображатимуться у застосунку Резерв+. Постанови щодо військовослужбовців зберігатимуться в Медичній іноформсистемі ЗСУ — невдовзі це спростить отримання виплат, пільг, послуг.

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Також у квітні завершується реєстрація для участі Національному мультипредметному тесті (НМТ), яка відбувається дистанційно. Вона триватиме до 3 квітня. До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни.

З 4 квітня 2025 року набудуть чинності нові правила оплати лікарняних. Йдеться про закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування», який Верховна Рада прийняла в грудні 2024 року. Ці зміни стосуються оплати лікарняних як на основному місці роботи, так і за сумісництвом.

Згідно з новими правилами оплати лікарняних:

• допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом;

• допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання буде виплачуватись роботодавцем у розмірі 100% середньої заробітної плати (перші 17 днів будуть оплачувати коштом підприємства);

• якщо працівник має ще одну роботу, другий роботодавець оплачує за свій кошт перші 5 днів тимчасової непрацездатності.

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У квітні 2025 року на українців також чекає збільшення цін на цигарки. Ціни на них вже найближчим часом можуть підрости на 40 гривень. Це пов'язано з тим, що ставка акцизного податку в Україні на цю категорію товарів зрівняється з мінімальним рівнем в ЄС. Акциз буде прив'язаний до євро, щоб захистити його від коливань інфляції.

Також з 1 квітня в Україні запрацює заборона на риболовлю, яка триватиме до 30 травня або 19 червня (включно). Терміни відрізняються залежно від того, де людина рибалить — на річці та її притоках чи на озері, водосховищі, затоці.

Важливо пам'ятати, що на добу можна ловити не більше трьох кілограмів одного виду риби або ж «трофейний» екземпляр, параметри якого варто окремо дізнаватися.

Також у квітні знизяться ціни на ліки. Очікується, що доступнішими стануть 116 препаратів. Зниження буде на рівні від 5% до 52%. При цьому найменша знижка торкнеться дуже дорогих ліків і навіть такий відсоток буде суттєвим.

З 1 квітня 2025 року ПриватБанк підвищує ставки за депозитним вкладами клієнтів:

• на строк від 10 до 12 місяців — до 13% річних доходу;

• на строк від 6 до 9 місяців — 10% річних;

• «короткі» 4−5 місячні депозити — 12% річних;

• вклад «Слава Героям» для військовослужбовців — 14% річних.

Нові умови діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Як писали «ФАКТИ», з 1 квітня перестає діяти ліміт, який Національний банк України запровадив на карткові перекази українців на суму понад 150 тисяч гривень.

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