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Боксер-чемпіон помер після бою: момент трагедії потрапив на відео

10:36 1 квітня 2025
Габріель Олувасегун Оланреваджу

Чемпіон Нігерії та Західної Африки, 40-річний боксер-професіонал Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після того, як знепритомнів на рингу під час бою у легкій вазі із суперником з Гани Джоном Мбанугу, повідомляє The Ring. Раніше знаменитий боксер загинув у 35 років через шість днів після завоювання титулу чемпіона світу.

Трагедія сталася в третьому раунді поєдинку, коли Оланреваджу, пропустивши, на перший погляд, не найсильніший удар, втратив рівновагу і впав на канати. Побачивши, що нігерієць не рухається, рефері поєдинку і ті, хто перебував біля рингу, почали надавати боксеру першу допомогу. «Швидка» негайно доправила його до однієї з лікарень столиці Гани Аккри, де Габріель помер через пів години. Лікарі поки не назвали точну причину смерті спортсмена (через державні свята в Гані розтин проведуть 2 квітня).

Додамо, що за свою професіональну кар'єру Габріель Олувасегун Оланреваджу здобув 13 перемог (12 з них — нокаутом), зазнав восьми поразок і два бої завершив унічию. Причому у професіонали нігерієць пішов лише у 34 роки після того, як збанкрутував і шукав спосіб заробити гроші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу з боксу Джордж Форман.

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