Помер легендарний чемпіон світу з боксу, який бився з Алі і став священиком (фото, відео)

Легендарний американський боксер, володар «золота» Олімпійських ігор і дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман помер у віці 76 років, повідомила сім'я спортсмена в його акаунті в соціальних мережах. Раніше не стало олімпійського чемпіона, який увійшов до десятки найкращих боксерів-аматорів усіх часів.

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Форман народився Маршаллі (штат Техас) 10 січня 1949 року. Джорджа і шістьох його братів та сестер виховувала мати-одиначка. Хлопець покинув школу і до початку спортивної кар'єри займався вуличними грабежами.

Але вже у 19 років він став олімпійським чемпіоном Ігор-1968 у Мехіко, розбивши у фіналі обличчя радянському боксеру Йонасу Чепулісу та перемігши технічним нокаутом.

Відомий на рингу як Великий Джордж, американець зробив одну з найтриваліших кар'єр у спорті, двічі завоювавши титул чемпіона світу у важкій вазі з різницею в 21 рік — вдруге у віці 45 років, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії боксу (цей рекорд був побитий в 2010 році напівважковаговиком Бернардом Хопкінсом, але Форман залишився найстаршим чемпіоном-суперважковаговиком).

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Джордж Форман — володар нагород «Боксер року» (1973-й, 1976-й) та «Повернення року» (1994-й) за версією журналу «Ринг». Чотири рази бої за його участю було визнано боєм року за версією журналу «Ринг». WBC визнав Формана найнищівнішим важковаговиком в історії боксу. Журнал «Ринг» поставив американця на 9-е місце серед 100 найкращих панчерів в історії боксу.

Форман програв свій перший титул Мохаммеду Алі в 1974 році в їхньому знаменитому бою в Африці, який отримав назву «Гуркіт у джунглях». За час своєї професіональної боксерської кар'єри Форман здобув разючу кількість перемог — 76 (з них — 68 нокаутом), що майже вдвічі більше, ніж у Алі. Форман пішов зі спорту 1997 року, програвши лише п'ять поєдинків.

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Легенди боксу - Джо Фрейзер, Джордж Форман та Мухаммед Алі

Ще під час кар'єри Форман залишав бокс аж на 10 років, ставши пастором Церкви Господа Ісуса Христа в Техасі, яку він заснував і побудував. У 1987 році Джордж повернувся на ринг, щоб зібрати гроші на молодіжний спортивний центр, і програв лише один із 25 боїв. У 2023 році вийшов фільм «Джордж Форман: Незламний».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний боксер Мухаммед Алі.

Фото із соцмереж

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