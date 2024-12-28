Знаменитий боксер загинув у 35 років через шість днів після завоювання титулу чемпіона світу (фото, відео)

Знаменитий пуерториканський боксер Пол Бамба (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 3 поразки) трагічно загинув у 35 років через шість днів після завоювання титулу чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBA Gold, повідомляє dailymail.co.uk. Причина смерті не називається. Раніше у віці 45 років помер знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков.

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Минулими вихідними Бамба побив у Нью-Джерсі мексиканця Рохеліо Медіну, завершивши свою феноменальну переможну серію у 2024 році — 14 боїв, 14 дострокових перемог. Тим самим боксер перевершив досягнення легендарного Майка Тайсона 38-річної давнини (1986-го Залізний Майк виграв нокаутом 13 поспіль поєдинків).

Після останнього успіху Бамба кинув виклик ютуберу-мільйонеру Джейку Полу, який нещодавно переміг Майка Тайсона. Подейкували, що вони битимуться за титул WBA Regular.

До речі, лише кілька тижнів тому Пол Бамба підписав контракт з компанією культового співака, танцюриста і продюсера Ne-Yo, і ось таке горе.

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«З глибоким сумом повідомляємо про смерть улюбленого сина, брата, друга і чемпіона з боксу Пола Бамби, чиє світло і любов торкнулися незліченних життів», — написав Ne-Yo у соцмережі.

Пол Бамба та Ne-Yo

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Додамо, що Пол Бамба також був колишнім морським піхотинцем США і керував компанією з навчання боксу та фітнесу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий боксер, який бився з братом Ф'юрі, наклав на себе руки.

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Фото із соцмереж

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