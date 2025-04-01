Став відомий перший півфіналіст Кубка України з футболу (відео)

У вівторок, 1 квітня, у Чернівцях відбувся перший чвертьфінальний поєдинок Кубка України з футболу, володарем якого минулого сезону став «Шахтар». Увосьме в історії турніру до півфіналу пробився представник першої ліги.

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Кубок України. ¼ фіналу

1 квітня (вівторок)

«Буковина» (Чернівці) — «Вікторія» (Суми) — 2:1 (Тищенко, 3, Безуглий, 84 — Шинкаренко, 59, у свої ворота).

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В решті чвертьфінальних поєдинків Кубка України, у середу, 2 квітня зіграють: «Олександрія» — «Шахтар» (14:00), «Верес» — «Полісся» (18:00) та «Рух» — «Динамо» (18:00).

Нагадаємо, що півфінальні зустрічі національного Кубка намічені на 23 квітня, а вирішальний поєдинок турніру цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря», «Карпати», ЛНЗ, «Оболонь», «Ворскла» та «Кривбас» припинили виступи у Кубку України на стадії 1/8 фіналу.

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Фото ФК «Буковина»

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