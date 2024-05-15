«Шахтар» переміг «Ворсклу» у фіналі Кубка України і засмутив «Динамо» своїм рекордом: відеоогляд матчу

У середу, 15 травня, на стадіоні «Авангард» у Рівному в поєдинку між полтавською «Ворсклою» та новоспеченим чемпіоном країни донецьким «Шахтарем» визначився володар Кубка України з футболу.

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Кубок України. Фінал

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Ковталюк, 85 — Сікан, 40, Конопля, 56).

Рівно 15 років тому полтавці (з нинішнім головним тренером «Ворсклі» Сергієм Долганським у воротах) зіпсували «Шахтарю» святкування тріумфу у Кубку УЄФА, перемігши донеччан у фіналі Кубка країни — 1:0. Переможний гол тоді забив форвард Василь Сачко, який згодом став наставником «біло-зелених».

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Цього разу сенсації не сталося. Хоча в першому таймі, не багатому на гольові епізоди, перший стовідсотковий момент створили полтавці, але Кане, вийшовши сам на сам із голкіпером, не зміг переграти свого колишнього одноклубника Різника. А ось «помаранчево-чорні», яким через травму не міг допомогти Судаков, свій шанс на 40-й хвилині не змарнували, і найкращий бомбардир команди Сікан головою спрямував м'яч у сітку — 0:1.

Майже одразу після перерви воротар «Ворскла» Ісенко, здавалося, врятував свою команду після удару впритул Коноплі, але, як підказали рефері Романову помічники VAR, зробив він це вже за лінією воріт — 0:2.

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Підопічні Долганського, який, до речі, народився поруч із Рівним — у Здолбунові, намагалися хоч щось змінити. І на 85-й хвилині Ковталюк влучним ударом п'ятою відродив інтригу — 1:2. Та більше голів уболівальники не побачили. Лише — сутички та жовті картки…

«Шахтар» 14-й раз в історії і вперше з 2019 року став володарем Кубка країни, випередивши при цьому «Динамо» за кількістю трофеїв, здобутих у роки незалежності. У донеччан тепер — рекордні 39 титулів (15 чемпіонів, 14 Кубків країни, 9 національних Суперкубків та Кубок УЄФА), у киян — 38 (16 виграшів чемпіонату країни, 13 перемог у Кубку та 9 — у Суперкубку). Щоправда, з урахуванням радянського періоду гірникам до «біло-синіх» ще дуже далеко (44 титули проти 66).

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Додамо, що команда Маріно Пушича, що отримала трофей з рук головного тренера збірної України Сергія Реброва, одразу проб'ється до основного турніру оновленої Ліги чемпіонів, якщо «Реал» у фінальному матчі поточного розіграшу обіграє 1 червня на «Уемблі» дортмундську «Боруссію» (інакше «помаранчево-чорні» стартують у раунді плей-оф кваліфікації).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» сенсаційно вилетіло з розіграшу Кубка України.

Фото uaf.ua

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