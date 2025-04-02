«Розчаровані москвою»: у Трампа вже не впевнені у швидкому перемир'ї в Україні

Останнім часом в Америці частіше почали звучати більш гострі заяви, що стосують небажання росії припиняти війну. Зокрема, про своє «розчарування» позицією путіна заявляв президент США Дональд Трамп.

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А вискпопосадовці з його команди наразі обговорюють ймовірність того, що Америка не зможе добитися укладання мирної угоди впродовж найближчих кількох місяців, пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Інформагенція нагадує, що на початку своєї каденції Трамп заявляв про намір досягти повного припинення вогню до квітня або травня, і тривалого миру — протягом наступних місяців. І зазначає, що наразі американська сторона висловлює все більше розчарування щодо позиції москви. Хоча критикує й офіційний Київ, зокрема, щодо позиції України з ухваленням угоди про корисні копалини.

Наразі у Білому домі заявляють про протидію діяльності американців з боку російського президента путіна і обговорюють можливі шляхи дипломатичного та економічного тиску на москву. Зокрема, йдеться про додаткові тарифі та санкції.

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Тим часом американське видання washingtontimes.com пише, що напередодні «республіканець» Ліндсі Грем та «демократ» Річард Блюменталь представили проєкт двопартійного законопроекту щодо запровадження санкцій проти росії, якщо кремль відмовиться вести переговори щодо миру.

«Домінуюча думка в Сенаті Сполучених Штатів полягає в тому, що росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія путіна повинні припинитися зараз і бути стриманими в майбутньому», — цирує видання спільну заяву сенаторів. Співавторами документу є 50 сенаторів від обох партій.

В якості одного з покарань пропонується введення 500-відсоткових мит на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та іншу продукцію.

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Раніше ексочільник МЗС України Павло Клімкін зазначав, що Дональд Трамп буде роздратований, якщо не йому вдасться добитися припинення вогню в Україні до Великодня. Втім, він не впевнений, що американський президент запроваджуватиме нові санкції у відношенні росії.

Фото ТАСС

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