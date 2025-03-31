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Політика

«Важлива внутрішньополітична історія»: чому Трамп хоче «помирити» Україну та росію до 20 квітня

20:44 31 березня 2025
Дипломат Павло Клімкін розповів, навіщо Дональду Трампу укладання перемир&#39;я в Україні до Великодня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп буде роздратований, якщо не вдасться досягти припинення вогню в Україні до Великодня. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише LIGA.net.

«Очевидно, що Трамп буде роздратований. Для нього важливо отримати результат, як у нас іноді буває 100 днів після того, як хтось посідає посаду», — сказав дипломат.

Він заявив, що не факт, що американський президент запровадить нові санкції проти рф, якщо перемир’я не буде досягнуто.

«Це також Пасха. Значна частина людей, відданих, релігійних, які підтримують Трампа. Для них успіх Трампа напередодні Пасхи — це серйозна історія», — сказав колишній глава МЗС.

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Успіх з перемир’ям дасть можливість Трампу закликати американців підтримувати його надалі, вважає дипломат.

«Для нього це важлива внутрішньополітична історія», — сказав Клімкін.

За його словами, є багато спекуляцій, що це також важливо і для російського диктатора володимира путіна перед 9 травня.

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«Це 80 років, а в росії без ювілеїв ніяк, без символів, без якихось дат. Тому навколо цих дат багато крутиться і буде, очевидно, чимало розчарування, якщо результат не буде досягнутий», — уточнив він.

Як писали «ФАКТИ», відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни.

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