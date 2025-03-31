Трамп розлютився й пригрозив путіну: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що, якщо він зрозуміє, що росія винна в тому, що перемир'я з Україною не може бути досягнуто, він може запровадити додаткові тарифи на російську нафту. Трамп був «дуже розгніваний» і «розлючений», коли президент путін розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського, додавши, що ці коментарі були «не у тому місці», пише NBC News.

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Глава кремля днями закликав створити в Україні перехідний уряд, який міг би ефективно витіснити Зеленського.

«Якщо ми з росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що у цьому винна росія — чого може й не бути, — але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з росії, — заявив Трамп під час телефонної розмови з журналісткою NBC News. — Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах. На всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25%, від 25 до 50 пунктів на всю нафту».

Коментарі президента США з'явилися після того, як він раніше розкритикував Зеленського, заявивши, що його «нудить» від того, як він веде війну, і «помилково» назвавши його диктатором.

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Дональд Трамп зробив припинення війни в Україні головною зовнішньополітичною обіцянкою під час передвиборчої кампанії. Минулого тижня росія і Україна домовилися про часткове й обмежене припинення вогню, яке дозволить безпечне судноплавство в Чорному морі і припинить атаки на енергетичні об'єкти один одного.

Трамп сказав, що путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього з ним «дуже хороші стосунки» і «гнів швидко розсіється, якщо він робить правильні речі».

За словами Трампа, вони з главою кремля планують знову поговорити на цьому тижні.

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Раніше аналітик Майкл Кларк назвав головну умову, завдяки якій можна досягти миру з росією.

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