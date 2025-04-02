Лунін пропустив чотири рази, але пробився з «Реалом» до фіналу Кубка Іспанії: відеоогляд вогняного матчу

Мадридський «Реал», який дізнався суперників на клубному чемпіонаті світу, з Андрієм Луніним у складі неймовірним чином пробився до фіналу Кубка Іспанії з футболу. Після перемоги в гостьовому поєдинку з «Реал Сосьєдад» (1:0) команда Карло Анчелотті в домашній зустрічі зіштовхнулася з неймовірним опором команди з Сан-Себастьяна і досягла успіху в «перестрілці» лише в додатковий час — 4:4 (Ендрік, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 — Барренечеа, 16, Алаба, 72, у свої ворота, Оярсабаль, 80, 90+3).

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За даними порталу SofaScore, голкіпер збірної України отримав за поєдинок на «Сантьяго Бернабеу» не найвищу оцінку — 6,2 бала з 10 можливих. Найкращим гравцем матчу визнали англійського легіонера «Реала» Джуда Беллінгема, який відзначився влучним ударом (8,7 бала).

«З великими стражданнями наприкінці. Команда, „Бернабеу“ — разом до кінця. #HalaMadrid», — написав Андрій Лунін у соцмережах після матчу.

Суперник Королівського клубу у кубковому фіналі, який заплановано на 26 квітня у Севільї, визначиться 2 квітня у поєдинку «Атлетико» — «Барселона» (перша зустріч — 4:4).

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Додамо, що минулого сезону трофей дістався «Атлетику», який переміг у фіналі «Мальорку» у серії післяматчевих пенальті — 4:2 (ігровий час — 1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «дубль» Романа Яремчука приніс «Олімпіакосу» перемогу в принциповій дуелі з «Панатінаїкосом».

Фото ФК «Реал»

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