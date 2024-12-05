Жеребкування чемпіонату світу серед клубів-2025: стали відомі суперники команд Луніна, Мудрика, Трубіна та Мессі (відео)

У четвер, 5 грудня, у Маямі (США) відбулося жеребкування чемпіонату світу серед клубів, який відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року на 12 стадіонах 11 міст Сполучених Штатів Америки. Вперше в історії трофей, який минулого року виграв «Манчестер Сіті», оскаржать 32 команди.

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Зазначимо, що Європу у турнірі представлять 12 клубів, серед яких «Реал» Андрія Луніна, «Челсі» Михайла Мудрика та «Бенфіка» Анатолія Трубіна. Стартує на клубному чемпіонаті світу у статусі запрошеного гостяі «Інтер Маямі», кольори якого захищають легендарний Ліонель Мессі та Сергій Кривцов.

За підсумками жеребкування з 32 клубів, що представляють шість конфедерацій, сформовано такі групи:

Група А. «Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер Маямі» (США).

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Група В. «Парі Сен-Жермен» (Франція), «Атлетико» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерс» (США).

Група С. «Баварія» (Німеччина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія), «Бока Хуніорс» (Аргентина), «Бенфіка» (Португалія).

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Група D. «Фламенго» (Бразилія), «Есперанс» (Туніс), «Челсі» (Англія), «Леон» (Мексика).

Група E. «Рівер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Японія), «Монтеррей» (Мексика), «Інтер» (Італія).

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Група F. «Флуміненсе» (Бразилія), «Боруссія (Дортмунд, Німеччина), «Ульсан Хенде» (Південна Корея), «Мамелоді Сандаунс» (ПАР).

Група G. «Манчестер Сіті» (Англія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ), «Ювентус» (Італія).

Група H. «Реал» (Іспанія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика), «Зальцбург» (Австрія).

За інформацією ЗМІ, загальний призовий фонд КЧМ-2025, фінал якого прийме 82-тисячна арена MetLife Stadium у Нью-Йорку, становитиме 2,5 млрд євро. При цьому 70% грошей, які розділять між клубами за участь у турнірі, підуть 12 європейським клубам (лише за участь — 50 млн євро, а за перемогу у турнірі — 100 млн). Усі суми поки невідомі, але решта 22 команд отримає менше третини доходу.

Додамо, що напередодні ФІФА представила трофей оновленого чемпіонату світу, що розроблено у співпраці з ювелірною компанією Tiffany.

До речі, транслятором КЧМ-2025 стане стрімінгова платформа DAZN, яка покаже усі 63 матчі турніру безкоштовно у 200 країнах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Лунін у свій день народження виграв клубний чемпіонат світу у складі «Реала».

Фото X FIFA

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