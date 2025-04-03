Краще робити не так: чому ополоник не можна залишати в каструлі з супом

Багато господинь — навіть ті, хто ще не досягли рівня Павчика та Міцкевича, знають, що залишений в каструлі з готовою їжею ополоник — привід для роздратування або навіть сварки в родині.



Виявляється, на це є як раціональні причини, так і народні забобони, пише український ресурс.



По-перше, ополоник, що стирчить з каструлі, виглядає досить дивно і неестетично.

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По-друге, згідно з дослідженнями, черпак, залишений в каструлі з супом, може нести серйозну загрозу здоров'ю людини. Адже погано закрита кришка каструлі пропускає зайве повітря, і страва стає ідеальним місцем для розвитку сторонніх мікроорганізмів, які швидко зіпсують страву і можуть викликати отруєння.

Крім того, ополоник може бути виготовлений з матеріалу, який містить токсичні речовини і важкі метали. Довге знаходження черпака в супі та його нагрівання сприяє активному виділенню небезпечних для здоров'я речовин.



Під час наливання супу в тарілки ополоник торкається різних поверхонь і зберігає на собі частину мікробів. Не всі вони є небезпечними, але при довгому знаходженні в рідині можуть зіпсувати готовий продукт й навіть стати причиною отруєння або дисбактеріозу.

Прочинена кришка каструлі завжди буде сприяти проникненню сторонніх запахів, які заполонять кухню або холодильник, і навіть можуть вбратися в сам ополоник. Тому черпак відразу ж потрібно дістати з каструлі, вимити і витерти насухо.

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Раніше до продуктів ставилися набагато дбайливіше, адже добувалися вони з великими труднощами, і допустити викидання їжі було неприпустимим марнотратством. Тому господині намагалися прибрати черпак з супу якомога швидше, щоб страва не встигла зіпсуватися.

Крім раціональних доводів, є ще й народні прикмети, які кажуть, що лишати ополоник у готовій страві не варто.

Згідно з народними прикметами, залишений у супі ополоник обіцяє втрату накопичень та стабільного заробітку

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Вважається, що гарна господиня ніколи не залишить ополоник у каструлі з супом. Це повір'я пішло з тих часів, коли на кухні поралося разом кілька поколінь. Залишений у каструлі ополоник був приводом для свекрухи висловити молодій господині своє невдоволення.



Втім, є вихід з будь-якого становища: на думку відомого в мережі збирача лайфхаків, ополоник варто закріпити особливим способом на каструлі — і тоді задоволеними будуть і шанувальники прикмет, і люди, які дотримуються правил здорового харчування.

А для «дієтичного» курячого пирога за рецептом кухаря Самвела Адамяна ополоник не потрібний. Пиріг готують у духовці й розрізають гострим ножем.

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