Підходить для посту: дуже смачний дієтичний курячий пиріг від Самвела Адамяна (відео)

Блогер Самвел Адамян, який неодноразово ділився з нашими читачами рецептами смачної випічки, запропонував приготувати курячий пиріг.

Як відомо, у перший тиждень Великоднього посту (який вже завершився), під час Страсного тижня (з 14 по 19 квітня) та у понеділок, середу та п'ятницю інших тижнів посту не можна вживати м'яса. У решту днів дозволено всі види їжі.

ВІДЕО ДНЯ

Саме для таких днів підійде курячий пиріг, який його автор, блогер і кухар Самвел Адамян називає «дієтичним».

Інгредієнти:

Фарш курячий та індичий 800 гр 50/50

1 цибулина

1 яйце

4 зелені яблука «Семеренка»

300 гр твердого сиру

100 гр майонезу

Сіль перець олія

Форма 21 см



Приготування:

РЕКЛАМА

Цибулю підсмажити на олії й додати до фаршу, який посолити й поперчити. Додати яйце.

Додати до фаршу соди або розпушувача, щоб фарш став більш пишним.

Форму застелити пергаментом й вилити в неї на третину фарш.

РЕКЛАМА

На грубій терці натерти зелені яблука. Другим шаром у форму покласти натерті яблука.

Натерти на грубій терці сир й викласти його поверх яблук у форму.

Зверху полити сметаною або майонезом.

Випікати 40 хвилин 190 градусах.

РЕКЛАМА

Ми також розповідали, як приготувати деруни за рецептом двох молодих кулінарних блогерів та класичну паску за рецептом Лілії Цвіт.

53

Читайте нас у Facebook