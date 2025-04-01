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Книга рецептів

Підходить для посту: дуже смачний дієтичний курячий пиріг від Самвела Адамяна (відео)

17:56 1 квітня 2025
Пиріг курячий від Самвела Адамяна, фото знімок екрана

Блогер Самвел Адамян, який неодноразово ділився з нашими читачами рецептами смачної випічки, запропонував приготувати курячий пиріг.

Як відомо, у перший тиждень Великоднього посту (який вже завершився), під час Страсного тижня (з 14 по 19 квітня) та у понеділок, середу та п'ятницю інших тижнів посту не можна вживати м'яса. У решту днів дозволено всі види їжі.

Саме для таких днів підійде курячий пиріг, який його автор, блогер і кухар Самвел Адамян називає «дієтичним».

Інгредієнти:
Фарш курячий та індичий 800 гр 50/50
1 цибулина
1 яйце
4 зелені яблука «Семеренка»
300 гр твердого сиру
100 гр майонезу
Сіль перець олія
Форма 21 см

Приготування:

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Цибулю підсмажити на олії й додати до фаршу, який посолити й поперчити. Додати яйце.

Додати до фаршу соди або розпушувача, щоб фарш став більш пишним.

Форму застелити пергаментом й вилити в неї на третину фарш.

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На грубій терці натерти зелені яблука. Другим шаром у форму покласти натерті яблука.

Натерти на грубій терці сир й викласти його поверх яблук у форму.

Зверху полити сметаною або майонезом.

Випікати 40 хвилин 190 градусах.

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Ми також розповідали, як приготувати деруни за рецептом двох молодих кулінарних блогерів та класичну паску за рецептом Лілії Цвіт.

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