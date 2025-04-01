Деруни від Павчика та Міцкевича: просто тануть в роті («хрум» — і немає)
Деруни — млинці, які готуються з «другого хлібу» українців — картоплі, і поширені в північних і західних районах країни.
Свій варіант приготування показали топові кулінарні блогери Вадим Бжезинський та Владислав Міцкевич в Інстаграм.
Інгредієнти:
- картопля — 600 г
- цибуля — 1 середня
- яйце — 1 шт.
- картопляний крохмаль — 1 ст. л.
- сіль, перець — за смаком
- олія — 100 мл.
Спосіб приготування
Наріжте картоплю невеликими шматочками та покладіть у чашу блендера.
Додайте цибулю, яйце, сіль і перець, перебийте все до однорідної маси.
Процідіть суміш через друшляк, щоб позбутися зайвої рідини.
Додайте картопляний крохмаль і добре перемішайте.
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте деруни з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте гарячими зі сметаною.
«Як тільки взяв — уже й немає! Тільки спогади та хруст!» — поділився враженням від страви Вадим.
Також він опублікував «цінний» лайфхак, в якому показав, чого варті «поради знавців» про те, як довго потрібно варити яйця.
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