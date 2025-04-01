Деруни від Павчика та Міцкевича: просто тануть в роті («хрум» — і немає)

Деруни — млинці, які готуються з «другого хлібу» українців — картоплі, і поширені в північних і західних районах країни.

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Свій варіант приготування показали топові кулінарні блогери Вадим Бжезинський та Владислав Міцкевич в Інстаграм.

Інгредієнти:

картопля — 600 г

цибуля — 1 середня

яйце — 1 шт.

картопляний крохмаль — 1 ст. л.

сіль, перець — за смаком

олія — 100 мл.

Спосіб приготування

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Наріжте картоплю невеликими шматочками та покладіть у чашу блендера.

Додайте цибулю, яйце, сіль і перець, перебийте все до однорідної маси.

Процідіть суміш через друшляк, щоб позбутися зайвої рідини.

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Додайте картопляний крохмаль і добре перемішайте.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Подавайте гарячими зі сметаною.

«Як тільки взяв — уже й немає! Тільки спогади та хруст!» — поділився враженням від страви Вадим.

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Також він опублікував «цінний» лайфхак, в якому показав, чого варті «поради знавців» про те, як довго потрібно варити яйця.

Також не варто забувати про наближення Великодня, і поки ще є час, знайти для себе найкращий рецепт смачненої паски.

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