Помер відомий український футболіст, який грав у Німеччині разом з Вороніним

У віці 48 років помер відомий український футболіст, колишній форвард менхенгладбахської «Боруссії», «Оболоні» та «Волині» Олександр Гребеножко, повідомляє Telegram-канал «Бомбардир». Причини смерті невідомі. Раніше не стало відомого українського футболіста, який грав у Лобановського.

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Вихованець столичної школи «Зміна» розпочав професіональну кар'єру в київській «Оболоні». У 1996 році нападник перебрався до «Боруссії» з Менхенгладбаха, де грав разом з Андрієм Вороніним (Олександр провів 13 матчів за другу команду німецького клубу та чотири — за першу). Крім того, Гребеножко виступав за німецький «Заксен», бельгійський «Оверпельт», російський «Терек» (виграв із колективом з Грозного Кубок росії) та «Динамо» (Махачкала), «Закарпаття» і білоруський «Локомотив» (Мінськ).

В українській прем'єр-лізі футболіст провів 50 матчів, у яких забив п'ять м'ячів (зокрема переможний гол за «Волинь» у ворота «Шахтаря») та віддав дві результативні передачі. Після завершення кар'єри у 2009 році Олександр Гребеножко займався агентською діяльністю та працював дитячим тренером у Києві.

У нього залишилися дружина та двоє доньок.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний український футболіст трагічно загинув у Німеччині.

Фото ФК «Боруссія» (Менхенгладбах)

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