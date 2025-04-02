У Берліні загадково загинув 18-річний український футболіст: що відомо (фото)

У Німеччині, де минулого року вбили двох українських баскетболістів, трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак. Про це повідомила пресслужба футбольного клубу «Тайм» (Ковель).

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«RIP Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 р.н.)… Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо пізніше», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр жив у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини, нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційною інформацією, хлопця вбили.

До речі, під публікацією ФК «Тайм» юзерка з ніком «Танюшка Танюшка» залишила коментар, у якому назвала загиблого Шворака своїм племінником.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст загинув від кулі російського снайпера.

Фото ФК «Тайм»

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