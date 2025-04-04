Маргарин: склад, користь, сфери застосування та правда про трансжири

Маргарин — популярна альтернатива вершковому маслу в кулінарії. Його легко знайти в супермаркеті, він доступний за ціною, добре зберігається й зручний у використанні. Водночас навколо нього багато суперечок — від складу до впливу на здоров’я.

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У матеріалі розглянемо:

з чого роблять маргарин;

як вибрати якісний продукт;

чим він відрізняється від масла;

що кажуть дослідження про його користь чи шкоду.

Коротка історія маргарину

Маргарин винайшов у 1869 році француз Іпполіт Меже-Мурієс у відповідь на конкурс від Наполеона III — як дешеву заміну масла для армії. Перший продукт містив яловичий жир і молоко.

Згодом тваринні жири замінили на рослинні, і маргарин став масовим продуктом, особливо в періоди воєн і дефіциту.

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Склад сучасного маргарину

Сьогодні маргарин — це емульсія води та рослинних олій, стабілізована емульгаторами. Основні інгредієнти:

рослинні жири (соняшникова, ріпакова, пальмова);

вода або знежирене молоко;

емульгатори (лецитин, моно- і дигліцериди);

кислоти (лимонна, молочна) для pH;

ароматизатори, сіль, барвники (бета-каротин);

вітаміни A, D, E.

Що таке гідрогенізовані жири і трансжири?

Колись, щоб зробити олії твердими, застосовували гідрогенізацію — з утворенням трансжирів, які:

підвищують «поганий» холестерин (LDL);

знижують «хороший» (HDL);

збільшують ризик серцево-судинних хвороб і діабету.

За даними Harvard School of Public Health, трансжири не мають безпечної дози. У багатьох країнах, зокрема Україні, їх заборонено або суворо обмежено.

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Сучасний маргарин не містить трансжирів, якщо ви обираєте продукт із маркуванням «без гідрогенізованих жирів».

Види маргарину

1. Столовий — для бутербродів, м’який, жирність 40−60%.

2. Кулінарний — для випічки й смаження, щільний, термостійкий, жирність 75−82%.

3. Спреди — легкий маргарин для щоденного вжитку, більше води, менше жиру. Не підходить для випічки.

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Де застосовується маргарин?

У випічці (кекси, слойки, вафлі)

Для смаження (як заміна масла)

У кремах і начинках (стабільна текстура)

У кашах (для смаку)

У соусах (однорідна структура)

У більшості рецептів можна замінити вершкове масло на маргарин 1:1.

Як обрати якісний маргарин?

1. Призначення

Для випічки — кулінарний (75−82%).

Для бутербродів — спред (40−60%).

Для смаження — з позначкою «термостійкий».

2. Склад

Без гідрогенізованих жирів

Натуральні добавки, вітаміни

Мінімум консервантів

3. Консистенція

Однорідна, без нальоту й розшарування.

4. Маркування

Чітка дата виробництва, вміст жиру, умови зберігання.

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Користь і шкода маргарину

Це залежить від складу.

У 1990−2000-х роках маргарини містили трансжири — так, це було шкідливо. Але сьогодні:

Вміст трансжирів <2% або їх немає зовсім.

Більшість виробників відмовилися від гідрогенізації.

Користь: якісний маргарин містить ненасичені жири, корисні для серця, а також вітаміни A, D, E. Його доцільно включати в раціон замість тваринних жирів.

Шкода: надлишок солі, ароматизаторів або дешевих олій знижує користь. Шкідливим маргарин стає лише при надмірному вживанні або низькій якості продукту.

Отже, сучасний маргарин не шкідливіший за інші жири, якщо він якісний і вживається помірковано.

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