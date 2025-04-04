Маргарин: склад, користь, сфери застосування та правда про трансжири
Маргарин — популярна альтернатива вершковому маслу в кулінарії. Його легко знайти в супермаркеті, він доступний за ціною, добре зберігається й зручний у використанні. Водночас навколо нього багато суперечок — від складу до впливу на здоров’я.
У матеріалі розглянемо:
- з чого роблять маргарин;
- як вибрати якісний продукт;
- чим він відрізняється від масла;
- що кажуть дослідження про його користь чи шкоду.
Коротка історія маргарину
Маргарин винайшов у 1869 році француз Іпполіт Меже-Мурієс у відповідь на конкурс від Наполеона III — як дешеву заміну масла для армії. Перший продукт містив яловичий жир і молоко.
Згодом тваринні жири замінили на рослинні, і маргарин став масовим продуктом, особливо в періоди воєн і дефіциту.
Склад сучасного маргарину
Сьогодні маргарин — це емульсія води та рослинних олій, стабілізована емульгаторами. Основні інгредієнти:
- рослинні жири (соняшникова, ріпакова, пальмова);
- вода або знежирене молоко;
- емульгатори (лецитин, моно- і дигліцериди);
- кислоти (лимонна, молочна) для pH;
- ароматизатори, сіль, барвники (бета-каротин);
- вітаміни A, D, E.
Що таке гідрогенізовані жири і трансжири?
Колись, щоб зробити олії твердими, застосовували гідрогенізацію — з утворенням трансжирів, які:
- підвищують «поганий» холестерин (LDL);
- знижують «хороший» (HDL);
- збільшують ризик серцево-судинних хвороб і діабету.
За даними Harvard School of Public Health, трансжири не мають безпечної дози. У багатьох країнах, зокрема Україні, їх заборонено або суворо обмежено.
Сучасний маргарин не містить трансжирів, якщо ви обираєте продукт із маркуванням «без гідрогенізованих жирів».
Види маргарину
1. Столовий — для бутербродів, м’який, жирність 40−60%.
2. Кулінарний — для випічки й смаження, щільний, термостійкий, жирність 75−82%.
3. Спреди — легкий маргарин для щоденного вжитку, більше води, менше жиру. Не підходить для випічки.
Де застосовується маргарин?
- У випічці (кекси, слойки, вафлі)
- Для смаження (як заміна масла)
- У кремах і начинках (стабільна текстура)
- У кашах (для смаку)
- У соусах (однорідна структура)
У більшості рецептів можна замінити вершкове масло на маргарин 1:1.
Як обрати якісний маргарин?
1. Призначення
- Для випічки — кулінарний (75−82%).
- Для бутербродів — спред (40−60%).
- Для смаження — з позначкою «термостійкий».
2. Склад
- Без гідрогенізованих жирів
- Натуральні добавки, вітаміни
- Мінімум консервантів
3. Консистенція
- Однорідна, без нальоту й розшарування.
4. Маркування
- Чітка дата виробництва, вміст жиру, умови зберігання.
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Користь і шкода маргарину
Це залежить від складу.
У 1990−2000-х роках маргарини містили трансжири — так, це було шкідливо. Але сьогодні:
- Вміст трансжирів <2% або їх немає зовсім.
- Більшість виробників відмовилися від гідрогенізації.
Користь: якісний маргарин містить ненасичені жири, корисні для серця, а також вітаміни A, D, E. Його доцільно включати в раціон замість тваринних жирів.
Шкода: надлишок солі, ароматизаторів або дешевих олій знижує користь. Шкідливим маргарин стає лише при надмірному вживанні або низькій якості продукту.
Отже, сучасний маргарин не шкідливіший за інші жири, якщо він якісний і вживається помірковано.57
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