Ціна на нафту та індекс московської біржі: експерт пояснив, як це і війна США з Іраном допоможуть припинити війну росії проти України

У той час як адміністрація Дональда Трампа розчарована невдачами у своїх зусиллях по досягненню перемир'я в Україні, існують два індикатори, які можуть підказати українцям, як скоро може статися це перемир'я. Ці умови тісно взаємопов'язані з можливим військовим протистоянням США та Ірану, що може виявитися на користь Україні.

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Таку думку висловив економічний експерт Олексій Кущ, який порадив відстежувати зміни світової ціни на нафту та індекс московської фондової біржі. Як зазначає експерт, США зацікавлені в якнайшвидшому припиненні війни в Україні, щоб використовувати росію як посередника під час переговорів з Іраном, без чого зростає ризик військового конфлікту в Перській затоці.

Як зазначає експерт, військовий конфлікт США проти Ірану автоматично означатиме зростання світових цін на нафту, що призведе до зростання інфляції у самих США, а головне — не дасть зосередитися на головному геополітичному конкуренті в особі Китаю. Перемир'я ж в Україні може дозволити Трампу використовувати росію як посередника в переговорах з Іраном, зосередити сили на Китаї та не дасть зрости світовим цінам на нафту.

У цих умовах, як вважає експерт, важливими є два індикатори:

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світова ціна на нафту, при перевищенні 85 доларів за барель якої ризик війни з Іраном зростає;

стійке, понад 10 днів, падіння індексу московської біржі із закріпленням на рівні 2700, що означає ризик ескалації війни проти України.

Зауважимо, що світова ціна на нафту сьогодні становить 74,4 дол. за барель, а після падіння індексу московської біржі із закріпленням на 10 днів до 2700, 3 квітня останній зріс до 2950. Це свідчить про можливість двох інших сценаріїв, названих Олексієм Кущем:

відновлення індексу мосбіржі до рівня 3100 зі зростанням ціни нафти вище 80 дол. — ескалація в Перській затоці, в рамках якої США та Ізраїль «куплять» російський нейтралітет у відносинах з Іраном; індекс мосбіржі на рівні 2700 з коригуванням ціни на нафту до 70 дол. — «м'яка» операція проти Ірану з можливою угодою за іранською ядерною програмою без участі рф як посередника та ескалація війни в Україні.

Тим часом у США зазначають, що поки Великоднє перемир'я в Україні недосяжне.

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