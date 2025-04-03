Великодне перемир’я Трампа в Україні навряд чи можливе: Білий дім розчарований росіянами та незадоволений українцями

На початку свого президентства Дональд Трамп поставив за мету повне припинення вогню, яке має бути досягнуто до квітня або травня, після чого буде встановлено міцний мир, пише The Telegraph.

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Але така угода не буде досягнута в найближчі місяці, заявили високопосадовці Трампа, підвищуючи ймовірність того, що війна затягнеться.

Нездатність припинити війну стане серйозним ударом для Трампа, «миротворця та об’єднувача», який неодноразово обіцяв під час своєї президентської кампанії припинити війну протягом 24 годин.

Американські офіційні особи протягом тижнів скаржилися в приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів.

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Днями Дональд Трамп видав свої почуття, коли він несподівано накинувся прямо на путіна зі звинуваченнями у зволіканні у переговорах про припинення вогню.

Після серії дзвінків і зустрічей офіційні особи Білого дому та Державного департаменту визнали, що путін активно протидіє спробам Вашингтона укласти довгострокову угоду, і обговорили, які економічні та дипломатичні покарання вони можуть застосувати, повідомили джерела.

«Існує глибоке розчарування російським урядом через переговори», — заявив речник Ради з національної безпеки США Джеймс Хьюїтт. Він додав, що Трамп «чітко дав зрозуміти», що запровадить додаткові санкції щодо нафти, якщо вважатиме, що росія «несерйозно налаштована на те, щоб привести цей конфлікт до мирного вирішення».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за інформацією пресслужби уряду Великої Британії прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер та президент США Дональд Трамп домовилися разом чинити тиск на путіна.

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