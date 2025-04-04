Кабмін змінив умови відстрочки від мобілізації для студентів та педагогів: кого позбавлять на неї права

В Україні, де триває загальна мобілізація, Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з проєктом, від мобілізації пропонують звільнити:

• учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;

• студентів університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;

• докторантів, інтернів та лікарів-резидентів, які вперше навчаються на відповідному рівні;

• наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах.

Цей законопроєкт змінює перелік тих, хто не підлягає мобілізації, та обмежує вік студентів, які можуть претендувати на відстрочку.

РЕКЛАМА

Зокрема, відстрочку від мобілізації надаватимуть тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

Проєкт також передбачає надання права на відстрочку педагогам позашкільної освіти, які керують гуртками (зокрема, екологічними, технічними та військово-патріотичними), якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року.

Водночас відстрочку не зможуть отримати чоловіки віком від 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у «Резерв+» оновили послугу електронних направлень.

73

Читайте нас у Facebook