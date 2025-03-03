Тепер на ВЛК — без «папірців» та черг: у «Резерв+» оновили послугу електронних направлень

В Україні, де триває загальна мобілізація, електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер будуть містити дату прибуття на медогляд. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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«Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг», — написала вона.

Тобто можна буде відразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату та пройти медогляд у конкретні терміни.

«А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+. Час — один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ», — повідомила Черногоренко.

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Як писали «ФАКТИ», минулого місяця Кабмін погодив певні зміни в процесі направлення військовозобов'язаних на військово-лікувальні комісії, після чого стартував запуск е-направлень у застосунку «Резерв+».

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