Терористи продовжують атакувати мірні міста України: є загиблі, зафіксовано пожежі

У Кривому Розі російський ворог, злочинно атакувавши «Іскандером» центральну частину міста і вбивши мирних мешканців, вночі знову завдав удару по місту — цього разу з використанням ударних БПЛА.

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Внаснідок атаки БпЛА по приватному сектору там загинула 56-річна жінка. Семеро людей поранені, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також було частково зруйновано приватний будинок, а ще один — пошкоджено. Понівечено й 8 багатоповерхівок, гаражі, 14 автівок — легковики, маршрутні мікроавтобуси, вантажівка. Є руйнування на території промислового підприємства. Зачепило дитячі майданчики і трамвайну колію.

В ДСНС оприлюднили фото з місця подій.

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Гасіння пожеж. Фото ДСНС

Гасіння пожеж. Фото ДСНС

Також в ОВА уточнили наслідки ракетного удару росіян вдень 4 квітня — він забрав життя 18 людей, 61 людина постраждала.

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Кров на дитячому майданчику. Фото ОВА

Потрощені майже два десятки багатоквартирних будинків, 6 навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

У Києві внаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано падіння уламків збитого ворожого дрона в Деснянському районі, неподалік межі міста. Про це повідомили в КМВА.

У Запорізькій області протягом доби окупанти завдали 497 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, в т. ч. було зафіксовано ракетний удар по селищу Кушугум. Постраждалих серед місцевих мешканців немає, доповів голова ОВА Іван Федоров.

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А на Херсощині російські агресори демонстративно порушили умови «енергетичного перемир'я», завдавши удару FPV-дроном по Херсонській ТЕЦ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«У Херсоні — новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼосєкту енергетики — по Херсонській ТЕЦ», — повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

На його думку, такі удари не можуть бути випадковістю.

Зеленський вкотре закликав партнерів посилити санкційний тиск на рф, вказавши, що він має бути «достатнім».

«Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них — це пусте слово. І тому потрібен тиск — достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну», — сказав президент.

Відзначимо, що на думку військового експерта Дмитра Снєгирьов, яку він висловив «ФАКТАМ», «енергетичне перемир'я» є частиною гри росіян на майбутнє. І саме цим пояснюються регулярні атаки на енергооб'єкти України, наприклад, у Херсоні 1 квітня атака позбавила світла 45 тисяч жителів.

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