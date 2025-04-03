Енергетичне перемир’я по-російськи: експерт розповів, чого домагається путін

Як показали російські атаки одразу після укладення домовленостей про припинення ударів по енергетиці, дотримуватися будь-яких домовленостей путін не збирається. І це є частиною російської стратегії на майбутніх переговорах про можливе перемир'я і мир.

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Таку думку висловив «ФАКТАМ» військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за припущеннями якого «енергетичне перемир'я» є частиною гри росіян на майбутнє. І саме цим пояснюються регулярні атаки на енергооб'єкти України, наприклад, у Херсоні 1 квітня атака позбавила світла 45 тисяч жителів.

Як нагадує експерт, формальною датою укладення «енергетичного перемир'я» було оголошено 18 березня, однак її встановлювала саме російська сторона в односторонньому порядку. Ця дата не була погоджена ні американською, ні українською стороною. Фактично росія залишає за собою право і створює передумови виходу в односторонньому порядку з цього перемир'я.

Не випадково після заяв офіційних представників кремля міністерство оборони країни-окупанта почало заявляти, що українською стороною нібито було завдано ударів по газосховищах, нафтопереробних заводах та інших об'єктах на території росії. Такі брехливі заяви свідчать про гру рф у довгу: спершу в односторонньому порядку оголосити дату щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах, потім звинуватити Україну в ураженні енергооб'єктів на території рф. А вже згодом лунатимуть звинувачення у торпедуванні можливого 30-денного перемир'я.

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Також важливим моментом є те, що Україна узгодила зі США список енергетичних об'єктів, по яких російські окупанти мають припинити вогняне ураження. Російська сторона представила зовсім інший перелік об'єктів.

- На моє переконання, розбіжності у списках виникли саме через те, що росія залишає за собою можливість для маневру в моменті звинувачення української сторони, використовуючи у вигляді доказової бази виключно власний список. Однак питання полягає в тому, що попередні зустрічі були суто технічними, і саме в рамках технічних зустрічей мають бути узгоджені позиції обох сторін війни. Утім, росіяни апелюють до свого списку і, виходячи з цього, далі будуть і далі педалювати тему про порушення угод саме Україною, — підкреслює експерт.

Як вважає Дмитро Снєгирьов, основна мета цієї тактики — змусити українську та американську сторону визнати недотримання ними своїх попередніх зобов'язань. І використовуючи виключно інформаційні наративи, підвищити власні вимоги щодо зняття санкцій у сфері енергетичної політики. Приміром, щоб припинити власні удари по українській енергосистемі, вони вимагатимуть значних економічних, політичних і територіальних поступок з боку нашої держави.

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Водночас за даними багатьох джерел, роздратування президента США Дональда Трампа позицією володимира путіна зростає, і він думає про більш жорсткі дії щодо рф.

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