Росіяни завдали удару баллістикою по центру Кривого Рогу — поряд з дитячим майданчиком: багато загиблих (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Загинули 16 людей, поранених більше 40. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Зокрема, потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування. На місці всі екстрені служби. З людьми працюють психологи. Розгорнутий гуманітарний штаб», — написав він.

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За даними місцевих пабліків, балістика прилетіла по житловому кварталу, поруч з дитячим майданчиком. Люди лежать на тротуарах. Горять автівки.

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На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський, який народився і виріс у Кривому Розі.

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями ворог вдарив по одному з підприємств Кривого Рогу. Чотири людини тоді загинули.

Також росіяни завдали удару по вокзалу Семенівки, що у Чернігівській області. В результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

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Крім того, вночі російські «шахеди» атакували Харків, Дніпро та Запоріжжя. Є загиблі та поранені.

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