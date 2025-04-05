Ексбійця UFC, який проміняв Україну на росію, «розмазали» по рингу одним ударом (фото, відео)

У рамках турніру Bare Knuckle FC 71 в Дубаї (ОАЕ), який відвідав співвласник ліги BKFC, скандальний Конор Макгрегор, відбувся дебют в кулачних боях російського ветерана змішаних єдиноборств, ексбійця UFC Олексія Олійника, який раніше виступав за Україну.

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Наприкінці першого раунду 47-річний уродженець Харкова пропустив правий бічний від 44-річного бразильця Джеронімо Дос Сантоса і впав на канвас. Ветерану змішаних єдиноборств знадобилася допомога лікарів.

«У мене погана ситуація, — зізнався боєць-зрадник Олексій Олійник в інтерв'ю Sport24. — Я 17 років працював заради сім'ї, а зараз лишився без сім'ї. На жаль, ми розлучилися. Все, що я мав матеріальне, я залишив сім'ї. Ми прожили 17 років разом, я люблю колишню дружину та дуже люблю дітей. Я залишив їм будинок за 150 мільйонів рублів (приблизно 1,8 млн доларів. — Авт.) , машини, коштовності. Я не вивіз жодного долара з собою. Я спробував працювати без боїв, але зрозумів, що перспектива заробити мала. Якщо я хочу не виживати, а щось мати, то мені треба повертатися до своєї професії. Я дуже не хотів. Але тільки за це я можу отримати добрі гроші. Я не хотів битися, бажання немає. Форма та стан здоров'я теж не ті, що були 7−10 років тому. Але довелося пороху нашкрябати і вийти в ринг із голими кулаками.

Мені гроші з бою потрібні лише для житла. Мені не потрібні «Луї Віттони» чи ще щось. Я багаторазовий чемпіон світу, а в мене немає житла. Раптом у мене зламається нога, і я взагалі нічого не зможу заробляти. У мене були будинки, машини. І ось з таким бекграундом я де житиму — на вулиці чи на вокзалі? Не хочеться. Я хочу жити нехай у маленькому, але своєму житлі".

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Олексій Олійник із колишньою дружиною Тетяною

Додамо, що дворазовий чемпіон світу з бойового самбо Олексій Олійник провів у змішаних єдиноборствах 79 боїв, відсвяткувавши 61 перемогу (6 з них — нокаутом), зазнавши 18 поразок та один поєдинок завершивши внічию.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бійці ММА з ліги Макгрегора влаштували бійку на зважуванні, один з них схопив у руки ваги.

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Фото Х Bare Knuckle FC, Instagram

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